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Дратуєте! – вагітна Регіна Тодоренко гнівно відповіла хейтерам

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Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото із соцмереж

Українська телеведуча Регіна Тодоренко вкотре привернула увагу громадськості о своєї вагітності. зірка опублікувала фото, на якому не видно її округлого живота. Це спричинило шквал коментарів, на які відреагувала сама зірка.

Нещодавно ЗМІ вибухнули новиною: запальна Регіна Тодоренко вагітна первістком. Батьком її діти є російський співак Влад Топалов, який заручився з артисткою. Такі радісні новини привернули чималу увагу журналістів і громадськості до закоханої пари.

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Саме через це кожен допис Регіни Тодоренко активно обговорюють в мережі. Та не обходиться і без хейтерів, які розбурхують блог телезірки гнівними коментарями. Нещодавно між Регіною та її фоловерами розпалився новий конфлікт, в якому артистка не втримала гніву. 

Під знімком з пляжу, на якому зовсім не видно вагітного живота зірки, користувачі мережі розкритикували її за те, що Тодоренко вкотре намагається приховати майбутню появу первістка. Коментатори звинуватили знаменитість у тому, що вона користується Photoshop, або соромиться своєї вагітності.

"Зафотошопила живіт, в Stories вчора він був великий", "Скільки можна?", "А де знов живіт подівся?" – написали користувачі мережі. 

 

На це одразу ж відреагувала сама телеведуча, яку обурили такі слова. 

Тьфу, що за дурниці? Дратуєте! Який Photoshop? Я не соромлюсь свого становища,
– заявила Регіна Тодоренко. 

Вже на іншому знімку телеведуча позувала в літній сукні, не приховуючи своєї вагітності. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Регіна Тодоренко
Джерело: 24 Канал
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