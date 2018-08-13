Дратуєте! – вагітна Регіна Тодоренко гнівно відповіла хейтерам

Українська телеведуча Регіна Тодоренко вкотре привернула увагу громадськості о своєї вагітності. зірка опублікувала фото, на якому не видно її округлого живота. Це спричинило шквал коментарів, на які відреагувала сама зірка.

Нещодавно ЗМІ вибухнули новиною: запальна Регіна Тодоренко вагітна первістком. Батьком її діти є російський співак Влад Топалов, який заручився з артисткою. Такі радісні новини привернули чималу увагу журналістів і громадськості до закоханої пари.

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Саме через це кожен допис Регіни Тодоренко активно обговорюють в мережі. Та не обходиться і без хейтерів, які розбурхують блог телезірки гнівними коментарями. Нещодавно між Регіною та її фоловерами розпалився новий конфлікт, в якому артистка не втримала гніву.

Під знімком з пляжу, на якому зовсім не видно вагітного живота зірки, користувачі мережі розкритикували її за те, що Тодоренко вкотре намагається приховати майбутню появу первістка. Коментатори звинуватили знаменитість у тому, що вона користується Photoshop, або соромиться своєї вагітності.

"Зафотошопила живіт, в Stories вчора він був великий", "Скільки можна?", "А де знов живіт подівся?" – написали користувачі мережі.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 9 Сер 2018 р. о 6:24 PDT

На це одразу ж відреагувала сама телеведуча, яку обурили такі слова.

Тьфу, що за дурниці? Дратуєте! Який Photoshop? Я не соромлюсь свого становища,

– заявила Регіна Тодоренко.

Вже на іншому знімку телеведуча позувала в літній сукні, не приховуючи своєї вагітності.