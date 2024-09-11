Вночі Дрезден розбудив вибух: обвалився важливий міст через Ельбу, руйнування критичні

У Дрездені посеред ночі 11 вересня обвалився міст Кароли. Є загроза, що міст впаде повністю.

Інцидент трапився близько третьої ночі. Наразі три сегменти мосту лежать у воді.

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Подробиці інциденту

Аварійні служби закрили всю територію довкола мосту. Постраждали трамвайні колії та частина тротуару. Це диво, що ніхто не постраждав.

Поблизу об'єкта та на самому мосту досі небезпечно. В екстрених службах припускають, що є серйозна загроза подальшого обвалу.

Рятувальні служби наголошують, що людям обов'язково слід триматися якомога далі від мосту. Пожежна служба Дрездена просить громадськість уникати цього місця та не заважати роботі екстрених служб.

Місцевий житель Хендрік Пач розповів журналістам:

Я почув сильний вибух і він мене розбудив. У темряві нічого не було видно. Потім я почув сирени,

– сказав 42-річний чоловік.

Довідка. Міст Кароли – один із найважливіших мостів Дрездена через річку Ельбу, який з'єднує стару частину міста з новою. Щодня він пропускає до 50 тисяч автомобілів. Окрім автомобільного транспорту, вночі щогодини міст перетинають трамваї 3 та 7.

Наразі ескадрилья дронів оцінює ступінь шкоди.

Ми дуже раді, що ніхто не постраждав. Не було відомо, що мосту загрожує обвал,

– сказала речниця міста Дрезден Барбара Кніфка.

Наслідки обвалу мосту відчуває весь Дрезден

Відомо, що внаслідок обвалу пошкоджено дві великі лінії теплопостачання. Вода повністю затопила частину берега тераси. Через інцидент у Дрездені відсутнє централізоване теплопостачання.

Також у місті утворився транспортний хаос. Водіям доводиться об'їжджати шлях через інші мости, що призвело до заторів. Також обмежено також судноплавство "Білого флоту".