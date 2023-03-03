Влада в Росії зміниться саме так, – Фейгін про події під Брянськом

Російські пропагандисти та губернатор Брянської області 2 березня заявили, що на територію одного з російських сіл проникла "українська ДРГ", однак це більше схоже на російську провокацію. Поки це виглядає як символічний натяк Кремлю, про масовість таких інцидентів говорити не доводиться.

Про це 24 Каналу повідомив російський правозахисник Марк Фейгін. Він вважає подібні збройні виступи єдиним можливим шляхом скинути російську владу.

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Ситуація довела, що на території Росії виявляється можуть з'явитися озброєні люди, з якими не просто домовитися, а тим більше погрожувати їм, зауважив Фейгін. Тому в росіян сталася така істерична реакція: "повіяло холодком кінця".

Сьогодні там 6, 10, 20, не знаю скільки їх там, а завтра – тисяча, завтра це взагалі в Москві з'явиться. Це безумовно те, чого найбільше за все боїться Кремль – озброєного спротиву,

– додав мовець.

Нове явище

Так звані місцеві ліберали також бояться подібних подій, повідомив опозиціонер. Вони досі сподіваються, що все зміниться якимось чарівним мирним шляхом.

Цього не буде, влада в Росії зміниться саме таким шляхом, якщо в неї зараз є шанс змінитися. Ніякого іншого шансу нема і не буде, ці ілюзії нікчемні,

– підкреслив правозахисник.

Він додав, те, що росіяни взялися за зброю – це зовсім нове явище, на території Росії такого не було давно. Він не впевнений, що можуть з'явитися цілі армії ополченців, але поодинокі випадки уже свідчать про появу нового наративу у спротиві до режиму.

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