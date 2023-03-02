"ДРГ" в Брянській області: в ОПУ назвали дві версії інциденту

2 березня губернатор Брянської області, повідомив, що на територію Росії нібито проникла українська ДРГ, яка схопила в заручники цивільних жителів та обстріляла автомобіль. Однак в це вірять лише люди з відсутністю критичного мислення.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він зауважив, що українські бійці не мають намірів втручатися в цю "стратегічно важливу" глибинку Росії.

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В ОПУ наголосили, що ця ситуація не має ніякого стосунку до України. Українські військові працюють лише на тимчасово окупованих територіях, адже там набагато більше важливої роботи.

Подоляк підкреслив, що в Росії не вміють захищати свою територію, це продукує панічні настрої в країні. Ба більше, не вміють аналізувати інформацію, звідти з'являються дикі версії про заручників, яких спочатку захопили, потім виявилося, що ні, версії про нацистське ДРГ, яке демонстративно говорить в гучномовець українською мовою і несе величезні портрети відомих нацистів.

Росіяни дають абсолютно взаємозаперечні версії, так говорять своєму суспільству, що вони більше не гарантують їм безпеку. Періодично виходять губернатори різних областей і говорять, що додатково вклалися в будівництво якихось охоронних об'єктів тощо,

– додав політик.

Версії походження ДРГ

Подоляк назвав дві можливі версії інциденту у Брянській області.

Перша версія стосується російських партизанів, людей, що достатньо агресивно налаштовані до Путіна та його оточення. Ці люди намагаються зберегти Росію в певному політичному вигляді після поразки у війні. Подібні інциденти свідчать, що в Росії відбуваються певні процеси. Це стосується і вибухів по всій території Росії, куди українська зброя навіть не має можливості дістати.

За другою версією росіяни намагаються підняти людей, мовляв, почалися теракти, за якими стоять українці, так хочуть закликати росіян мобілізуватися. Це звичайна постановка російських спецслужб.

Це тільки дві версії, які можуть бути. Все інше – фейкова історія,

– наголосив Подоляк

Повне інтерв'ю Подоляка: дивитися відео

Невдоволення росіян росте

Подоляк підкреслив важливий момент у виступі Путіна, він досить спокійно говорив про "українську ДРГ" на території Росії. Якби це була реальна загроза з українського боку, кремлівський диктатор поводився б по-іншому.

Теперішні настрої росіян можуть розпалити громадянську війну, адже в Росії зовсім не вміють захищатися від своїх протестів, які чинитимуть люди зі зброю, громадяни Росії, які можуть перерозподілити владу між собою, повідомив радник глави ОПУ.

Що відомо про інцидент в Брянській області