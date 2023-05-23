Вони не ховають свої обличчя, – у Міноборони пояснили, звідки взялися російські добровольці

Те, що відбувається зараз у Бєлгородській області – це внутрішня російська криза. І назрівала вона вже давно – ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що бійці, які зайшли до Бєлгородської області – це патріоти Росії.

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Вона каже, що члени Російського добровольчого батальйону та легіону "Свобода Росії" – люди, які повстали фактично проти путінського режиму.

Тому що те, що робить Путін з Росією тим, що він з нами веде війну, викликає невдоволення в усіх свідомих росіян. І те, що для них ганебно зараз діставати свій паспорт, що вони соромляться показати у світі, що вони – громадяни Росії, рано чи пізно повинно було призвести саме до того, що зараз відбувається на Бєлгородщині,

– наголосила Маляр.

За її словами, всі розуміють, що путінський режим треба змінювати. Ця критична маса просто назбиралася саме зараз.

"Це не те, що виникло раптом. Це невдоволення поступово накопичувалось. Тобто, це внутрішньоросійські тенденції, продиктовані бажанням громадян змінити політичний устрій країни та припинити криваву війну, яку розв'язав Кремль", – додала Маляр.

Що цьому передувало

22 травня у Бєлгородській області пролунали вибухи та поширилася інформація, що на територію Росії зайшли російські добровольці з легіону "Свобода Росії". Свій "візит" на Бєлгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону, щоб унеможливити удари по Україні.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив, що легіон "Свобода Росії" та РДК зайшли сьогодні в Бєлгородську область у Росії і проводять операцію на території регіону для створення смуги безпеки, щоб захистити мирне населення України.