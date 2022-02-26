ДРГ хочуть перетнути міст у напрямку правого берега Києва: ЗСУ стрілятимуть на ураження
Джерело:МВС
Диверсійні групи росіян постійно намагаються висадитись на лівому березі Києва. Українські військові будуть відкривати вогонь на ураження проти об'єктів, які намагаються перетнути міст у напрямку правого берега.
Українські військові та правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об'єднують лівий та правий берег.
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Вони будуть відкривати вогонь на ураження по цілях, які намагатимуться перетнути мости в напрямку правого.
Просимо всіх громадян залишатися в безпечних місцях та не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку Правого берега,
– наголосили в МВС.
Зауважимо, вже третю добу тривають важкі бої за Київ. Росіяни цинічно гатять у цивільну інфраструктуру. Зранку 26 лютого ракета окупантів прилетіла у багатоповерхівку біля Жулян.