Російська ДРГ намагалася перетнути кордон і рухатися до об'єкта критичної інфраструктури

Російська диверсійно-розвідувальна група вчергове намагалася проникнути крізь український кордон. Цього разу окупанти мали на меті дістатися до одного з об'єктів критичної інфраструктури.

Зрештою українські військові завдали удару по диверсійній групі російських загарбників. Окупанти після потужної роботи наших захисників зазнали втрат.

До теми 3000 метрів окопів, протитанкові рови та міни: Наєв показав, як Україна укріплює кордон

Росіяни намагалися проникнути через кордон України

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, що 12 жовтня опівночі в районі Сумської територіальної громади українські захисники виявили диверсійну розвідувальну групу противника. Ця група, за словами Наєва, складалася з 8 осіб.

Диверсанти намагались перетнути державний кордон України та мали за мету рухатись далі в напрямку одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури,

– розповів він.

Наєв розповів про проникнення ДРГ росіян у Сумській області / Відео Сергія Наєва

Зрештою бійці бригади територіальної оборони нанесли по противнику вогневе ураження з артилерії та мінометів. Після цього диверсійна група росіян відійшла від кордону нашої держави.

Наостанок генерал зазначив, що втрати серед українських військовослужбовців – відсутні. Він наголосив, що всі разом українці обов'язково переможуть ворога у війні.

Україна укріплює кордони з Росією перед зимою