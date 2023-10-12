Російська ДРГ намагалася перетнути кордон і рухатися до об'єкта критичної інфраструктури
Джерело:Сергій Наєв
Російська диверсійно-розвідувальна група вчергове намагалася проникнути крізь український кордон. Цього разу окупанти мали на меті дістатися до одного з об'єктів критичної інфраструктури.
Зрештою українські військові завдали удару по диверсійній групі російських загарбників. Окупанти після потужної роботи наших захисників зазнали втрат.
До теми 3000 метрів окопів, протитанкові рови та міни: Наєв показав, як Україна укріплює кордон
Росіяни намагалися проникнути через кордон України
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, що 12 жовтня опівночі в районі Сумської територіальної громади українські захисники виявили диверсійну розвідувальну групу противника. Ця група, за словами Наєва, складалася з 8 осіб.
Диверсанти намагались перетнути державний кордон України та мали за мету рухатись далі в напрямку одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури,
– розповів він.
Наєв розповів про проникнення ДРГ росіян у Сумській області / Відео Сергія Наєва
Зрештою бійці бригади територіальної оборони нанесли по противнику вогневе ураження з артилерії та мінометів. Після цього диверсійна група росіян відійшла від кордону нашої держави.
Наостанок генерал зазначив, що втрати серед українських військовослужбовців – відсутні. Він наголосив, що всі разом українці обов'язково переможуть ворога у війні.
Україна укріплює кордони з Росією перед зимою
- Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв 3 жовтня зазначив, що на Півночі нашої держави наразі посилюють мобільні вогневі групи. Це потрібно для того, щоб убезпечити об'єкти енергетичної інфраструктури від російських атак.
- До цього Наєв показував, як українські захисники укріплюють кордон нашої держави з Росією. Генерал наголосив, що впродовж одного тижня вирили понад 3 000 метрів окопів та траншей, прорито близько 2 500 метрів протитанкового рову і викладено більше ніж 2 000 мін.
- Крім того, Сергій Наєв розповів, що українські захисники також посилюють українські системи протиповітряної оборони в Житомирській області. Це також потрібно, щоб убезпечити регіон від атаки енергетичної інфраструктури.