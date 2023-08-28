У Сумську область прорвалась російська ДРГ: загинули четверо українських військових

25 серпня у Сумську область прорвалась російська ДРГ. Під час бою з окупантами загинули четверо військовослужбовців 101-ї окремої бригади територіальної оборони.

Військовослужбовці 101-ї окремої бригади територіальної оборони потрапили під час бою з окупантами під мінометний обстріл.

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Мер Вараша Олександр Мензул повідомив, що трагедія сталася між селами Ходине та Мішутіне у Глухівському районі Сумської області:

У бою з окупантами 25 серпня у Сумській області загинули:

Олександр Марчук,

Олександр Матвійчук,

Микола Бровчук,

Ігор Касянчик.

Про загибель Олександра Марчука, Олександра Матвійчука та Ігоря Касянчика повідомив Олександр Мензул. Про смерть Миколи Бровчука повідомили на сторінці Ясінянської громади.

Що відомо про полеглих Героїв

Микола Бровчук народився в селі Чорні Тиса, жив в селі Кваси Рахівського району на Закарпатті. Чоловік служив командиром стрілецького відділення й загинув у віці 47 років.

Олександр Марчук – 32-річний старший солдат, народився у Вараші Рівненської області.

За фахом він оператор комп'ютерної техніки. В армію потрапив у 2015 – 2016 роках, брав участь в АТО у складі 54-ї окремої механізованої бригади ім. гетьмана Івана Мазепи. У 2018 році пів року служив за контрактом помічником гранатометника у 14-й окремій механізованій бригаді ім. князя Романа Великого.

27 лютого 2022 року його мобілізували для захисту України спочатку кулеметником до 104-ї окремої бригади ТрО. Воював у Бахмуті. У 101-й окремій бригаді територіальної оборони служив на посаді старшого стрілка-оператора у стрілецькій роті.

Ігор Касянчик теж народився у Вараші і за фахом – інженер-електромеханік. Нещодавно чоловік одружився. Він вирушив на службу з першого дня повномасштабного вторгнення Росії за власним бажанням. Спочатку був стрілком у складі 104-ї окремої бригади ТрО, а з червня 2023 року переведений до 101-ї окремої бригади ТрО на посаду стрілка-гранатометника у стрілецькій роті. В Ігоря залишилася молода дружина й батьки. На момент смерті йому було 29 років.

Олександр Матвійчук – старший солдат Олександр Матвійчук народився у Заболотті Вараської громади. Чоловік служив на посаді гранатометника у стрілецькій роті. Тепер йому назавжди залишиться 25 років.

Матвійчук мав освіту електромонтера. З 2018 до 2021 року захисник служив старшим пожежним команди на артилерійській базі боєприпасів. Протягом 2019 – 2020 років брав участь в АТО/ООС.

26 лютого 2022 року його мобілізували та зарахували до складу 104-ї окремої бригади ТрО. У 101-й ОБрТрО служив на посаді гранатометника.

Вічна пам'ять Героям. Редакція 24 Каналу приносить співчуття рідним та друзям загиблих.