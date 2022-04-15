У ДРГ чи ворожих бронегруп шансів немає, – боєць ЗСУ про ситуацію на Луганщині
Джерело:ООС
Українські військові готові завжди та всюди знищувати російських окупантів. Проти наших захисників у ворожих ДРГ чи бронегруп немає жодних шансів.
Один із бійців Збройних Сил України Руслан із позивним "Малиш" повідомив про ситуацію на Луганщини. Він розповів, що воює в одному підрозділі зі своїми односельцями.
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Український військовослужбовець зазначає, що прибув разом із побратимами на позиції 26 лютого.
Колектив сформувався крутий, усі – з бойовим досвідом, зібрались заради однієї мети – очистити українські села та міста від окупантів і тепер упевнено до неї йдемо,
– говорить Руслан.
До цього він протягом трьох років служив у Десні:
- викладав курс тактичної, вогневої, медичної підготовки,
- пройшов сертифікацію за стандартами НАТО.
Боєць ЗСУ зауважив, що всі навики в умовах інтенсивних бойових дій йому знадобились. Ба більше, він тепер навіть бачить, які корективи можна було б внести в навчальну програму.
Бо як не крути, в теорії все трохи не так, як в реальному бою. Та з такими хлопцями, як у нас, нічого не страшно! Кожен готовий будь-якої миті прийти на допомогу!
– продовжив "Малиш".
У ворогів немає шансів
Захисник поінформував, що позиція його підрозділу – важлива та зручна для ведення бойових дій.
Тож у ворожих ДРГ чи бронегруп, що регулярно намагаються просунутись сюди, шансів немає – українські воїни завжди готові до бою. Ми готові не лише до захисту позиції, а й до наступальних дій. Ми звільнимо всі українські міста і села та витіснимо русню геть за їхній "парєбрік"!
– додав військовий.