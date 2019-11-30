17:45
30 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЩАДБАНК ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:56, 29 листопада
      Вєсті.UA
      19:33, 29 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини Києва
      ОЩАДБАНК ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Дрібна крадіжка й мільйонні збитки: що кажуть в Ощадбанку про нічний вибух у відділенні

      801 Читать новость на русском
      Зруйноване відділення Ощадбанку / Анастасія Кримова, 24 канал

      Столичне відділення Ощадбанку, яке підірвали в ніч на 30 листопада на Русанівці, фактично вщент зруйноване. Сила вибуху була такою, що вирвала вікна і двері. Зловмисники запомпували в банкомат велику кількість газу і підірвали його.

      Їх не зупинило те, що відділення банку розташоване у житловому будинку, в густонаселеному спальному районі. Дивом, обійшлося без жертв. Про подробиці нічної атаки на своїй фейсбук-сторінці розповів голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

      Вночі підірвали відділення Ощадбанку у Києві: все, що відомо

      Відділення Ощаду в столиці на вулиці Ентузіастів практично вщент зруйноване. Заходи безпеки посилили. Працюємо з правоохоронцями. Ціна вкраденого – майже 250 тисяч гривень. Ціна зруйнованого – мільйони. Ще рахуємо,
      – зазначив він.

      Пишний називає інцидент "трагедією для Ощаду", оскільки зловмисники підірвали сучасне відділення банку, на відкриття якого пішли неабиякі зусилля та інвестиції.

      На думку керівника Ощадбанку, зловмисники заслуговують на максимальне покарання.

       

      Сьогодні відбудеться жеребкування Євро-2020: де та з ким зіграє збірна України
      сьогодні
      7195
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Києва Ощадбанк Гроші Пограбування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Письмо из Луганска: семьи распадались из-за войны
      Ольга Черненко 447
      сьогодні , 14:31 Чому на лаві підсудних найуспішніший мер країни, а не кримінальник Труханов?
      Блог Соцмережі 2171
      сьогодні , 12:00 Що почитати в останній день осені: 7 кращих книг листопада
      Книги для гурманів 302
      сьогодні , 10:01 Аліменти вам не жарти: новації у законодавстві
      18464
      сьогодні , 09:40 Стартує новий сезон з біатлону: все, що треба знати
      Михайло Гема 1074
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук