Дрібна крадіжка й мільйонні збитки: що кажуть в Ощадбанку про нічний вибух у відділенні

Столичне відділення Ощадбанку, яке підірвали в ніч на 30 листопада на Русанівці, фактично вщент зруйноване. Сила вибуху була такою, що вирвала вікна і двері. Зловмисники запомпували в банкомат велику кількість газу і підірвали його.

Їх не зупинило те, що відділення банку розташоване у житловому будинку, в густонаселеному спальному районі. Дивом, обійшлося без жертв. Про подробиці нічної атаки на своїй фейсбук-сторінці розповів голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Вночі підірвали відділення Ощадбанку у Києві: все, що відомо

Відділення Ощаду в столиці на вулиці Ентузіастів практично вщент зруйноване. Заходи безпеки посилили. Працюємо з правоохоронцями. Ціна вкраденого – майже 250 тисяч гривень. Ціна зруйнованого – мільйони. Ще рахуємо,

– зазначив він.

Пишний називає інцидент "трагедією для Ощаду", оскільки зловмисники підірвали сучасне відділення банку, на відкриття якого пішли неабиякі зусилля та інвестиції.

На думку керівника Ощадбанку, зловмисники заслуговують на максимальне покарання.