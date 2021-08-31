Дрифт на меморіалі: на Тернопільщині водій понівечив місце легендарного бою

У Тернопільській області невідомий водій влаштував дрифт просто на Меморіалі загиблим Січовим Стрільцям. На бруківці залишились сліди від шин та автомобільного масла.

Інцидент трапився у місті Бережани у ніч проти 31 серпня. Про це на своїй сторінці написав міський голова Ростислав Бортник.

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Дрифт влаштували на горі Лисоня. Перед Хрестом скорботи та слави залишились чорні сліди від шин та автомобільного масла. Як повідомив мер Бережан Бортник, поліції вже вдалось встановити особу зловмисника.

2 вересня 1916 року на горі Лисоня відбулася найкривавіша битва легіону Українських Січових стрільців у складі австро-угорських коаліційних військ з російською армією. Тоді загинула 81 людина, 293 воїнів поранили, а 285 осіб потрапили у полон.



Чоловік влаштував дрифт на меморіалі / Фото Ростислава Бортника



Сліди від шин залишись на горі Лисоня / Фото Ростислава Бортника



Біля меморіалу залишились плями автомобільного масла / Фото Ростислава Бортника

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