Дрифт на меморіалі: на Тернопільщині водій понівечив місце легендарного бою

31 серпня 2021 , 17:43
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Джерело:

фейсбук Ростислава Бортника

У Тернопільській області невідомий водій влаштував дрифт просто на Меморіалі загиблим Січовим Стрільцям. На бруківці залишились сліди від шин та автомобільного масла.

Інцидент трапився у місті Бережани у ніч проти 31 серпня. Про це на своїй сторінці написав міський голова Ростислав Бортник. 

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Дрифт влаштували на горі Лисоня. Перед Хрестом скорботи та слави залишились чорні сліди від шин та автомобільного масла. Як повідомив мер Бережан Бортник, поліції вже вдалось встановити особу зловмисника. 

Довідка. 2 вересня 1916 року на горі Лисоня відбулася найкривавіша битва легіону Українських Січових стрільців у складі австро-угорських коаліційних військ з російською армією. Тоді загинула 81 людина, 293 воїнів поранили, а 285 осіб потрапили у полон.


Чоловік влаштував дрифт на меморіалі / Фото Ростислава Бортника


Сліди від шин залишись на горі Лисоня / Фото Ростислава Бортника


Біля меморіалу залишились плями автомобільного масла / Фото Ростислава Бортника

Незаконний дрифт в Україні: що про це відомо

  • На Софійській площі у Києві 10 серпня влаштували дрифт-шоу. 
  • В історичній зоні столиці залишилися сліди від шин, тож територію згодом відмивали активісти спільно з комунальниками. 
  • Дрифт-шоу нібито організували для рекламної зйомки для Red Bull.
  • Учасницею шоу стала також реперка Alyona Alyona.
  • У компанії Red Bull вибачились за вчинене.
Автор: Тетяна Сукач