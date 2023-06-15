Випав з вікна разом з москітною сіткою: у Дрогобичі ледь не загинула дитина

У Дрогобичі, що на Львівщині, 14 червня сталася трагедія. Там з вікна третього поверху житлового будинку випав 3-річний хлопчик.

Деталі розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Дитину госпіталізували у важкому стані.

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Як сталася трагедія

У поліції розповіли, що поки дорослих не було у кімнаті, дитина вилізла на підвіконня та випала разом з москітною сіткою з третього поверху. У помешканні на той час перебували його мама, а також бабуся та ще троє дітей.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання обов'язків догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Стаття 166 передбачає покарання – від двох до п'яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.

Які ушкодження отримав хлопчик

Постраждалого спершу госпіталізували у Дрогобицьку лікарню з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма та забій грудної клітки, а згодом реанімобілем медицини катастроф перевезли у львівську лікарню святого Миколая (колишня міська дитяча лікарня). У хлопчика діагностували набряк головного мозку.

Раніше у Хмельницькому сталася ще одна жахлива ситуація. У квартирі з увімкненою газовою плитою зачинилася 3-річна дівчинка. Її батьки одразу ж викликали рятувальників. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою спецінструментів зрізали захисну решітку з вікна, після чого потрапили у квартиру. Спершу рятувальники перекрили вентилі газової плитки, після чого відчинили двері квартири з середини.