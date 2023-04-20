Повторення Мачулищ: в аеропорту Пскова виявили безпілотник з камерою
В аеропорту Пскова виявили безпілотник з камерою. Він знімав територію аеродрому ще напередодні – ввечері 18 квітня.
Виявили дрон з камерою вранці 19 квітня прибиральники аеропорту. РосЗМІ написали, що дрон вже відправили на експертизу, пише 24 Канал.
Важливо Пошкоджений А-50 так і не повернувся на аеродром в Мачулищі
Що відомо про дрон в аеропорту Пскова
На стоянці для літаків в аеропорту Пскова виявили безпілотник з камерою. Квадрокоптер знайшли вранці 19 квітня місцеві прибиральники,
– мовиться в повідомленні.
Попередньо відомо, що на місце одразу викликали співробітників спецслужб та вибухотехніків. Проте вибухівку не виявили.
Окрім того, в аеропорту переглянули камери спостереження та з'ясували, що дрон був на території аеропорту ще ввечері 18 квітня. Також відомо, що:
- дрон відправили на експертизу в надії знайти на ньому залишені сліди ДНК того, хто його запускав;
- після цього з камери безпілотника витягуватимуть відеозаписи.
За даними росЗМІ, мовиться про літальний апарат AUTEL.
Що відбувалось в Мачулищах
- Спочатку на аеродром в Мачулищах також залітали дрони з камерами. За даними Bypol, білоруські партизани впродовж двох тижнів за допомогою дронів цивільного призначення, придбаних у магазині, вели авіарозвідку на військовому аеродромі "Мачулищі".
- Вже 26 лютого 2023 року там пролунали два вибухи. Аеродром в Мачулищах розташований всього за 12 кілометрів від Мінська.
- Внаслідок вибухів був пошкоджений один військово-транспортний літак Росії ДРЛС А-50. Згодом активісти зазначили, що відповідальність за інцидент на себе взяли білоруські партизани. Через деякий час з'явилось відео з дрона, який підірвав російський А-50 в Мачулищах.