У Брянській області заявили про атаку дрона на авто Міноборони Росії

У Брянській області дрон-камікадзе атакував стареньку "Ниву" Міноборони Росії. Сталося це приблизно о 12:00, 27 травня.

Як зазначають російські телеграм-канали, загинули двоє військових.

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Знову винна "українська ДРГ"

Автомобіль атакували на дорозі в Климовському районі (близько 750 метрів від кордону). Дрон пробив дах і здетонував. Військові загинули.

Українська ДРГ намагалася прорватися в село Сушани Брянської області, також повідомляють про спробу прориву біля села Бровничі, там зараз тривають бої,

– пишуть пропагандистські ЗМІ.

Оголошено сигнал "Едельвейс". Мирні ховаються в підвалах, а на вулиці чути постріли.



Дрон-камікадзе атакував "Ниву" Міноборони Росії / Фото Baza

Української ДРГ таки не було

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз надвечір 27 травня заперечив заяви російських пропагандистів. У своєму телеграм-каналі він заявив, що в регіон не намагалися проникнути українські диверсанти.

Натомість чиновник підтвердив, що в суботу було обстріляно три населені пункти у Климівському районі Брянської області. При цьому військові Росії нібито "подавили українські вогневі точки".

Постраждалих серед цивільного населення Росії внаслідок обстрілів, за його словами, немає.

На прикордонні Росії неспокійно

Зауважимо, що на прикордонних територіях Росії відбувається "щось дивне". Там доволі часто щось спалахує та вибухає. А 27 травня агенти партизанського руху "Атеш", який діє на окупованих територіях України та в Росії, змогли потрапити у поліцейську дільницю Ізмайлівського району Москви.

Партизани переконують, що їхні агенти уже змогли "влаштуватись" у більшість силових структур Росії. Вони опублікували документи московської поліції, призначені для внутрішнього користування. У документах зазначені особисті дані правоохоронців столиці Росії, які відповідальні за охорону певних стратегічно важливих об'єктів та районів Москви.

Того ж дня на нафтогоні у Псковській області прогриміли потужні вибухи. Згодом з'ясувала, що "бавовна" розцвіла не лише там. Гучно було і на нафтобазі у Тверській області. Перший БпЛА нібито залетів ще о 03:15. Він врізався в будівлю маслоцеху. Опісля прогримів потужний вибух. Внаслідок цього пошкоджено дах та стіни будівлі, вибито скло.