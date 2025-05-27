"Бояться підійти": в ГУР розповіли про реакцію авіації ворога на появу морських дронів Magura

Українські морські дрони Magura стали справжнім нічним кошмаром для російських пілотів. Тепер авіація окупантів боїться підходити близько до акваторії нашої держави, а росіяни брешуть у доповідях, що нібито знищили всіх дрони, хоча вони продовжують виконувати роботу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командира спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 з позивним "Тринадцятий" в інтерв'ю ТСН.

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Як російські пілоти реагували на морські дрони Magura

"Тринадцятий" зазначив, що головна перевага Magura – малопомітність. Завдяки цьому морські дрони здатні вражати не лише ворожі кораблі, а й авіацію та гелікоптери.

Ми мали проблеми з російськими гелікоптерами – ми її розв'язали. Після цього вони почали використовувати морську авіацію. Коли ворожі літаки розпізнають, що дрон іде з ракетами, вони доповідають, що вони "знищили дрон", що в них "закінчився БК", хоча ми цього навіть не відчуваємо. Тобто йде відкрита брехня від їхніх офіцерів, пілотів. Вони просто десь розряджаються в морі, скидають боєкомплект, доповідають, що вони всіх знищили і йдуть назад на посадку. Вони бояться підійти,

– сказав командир Group 13.

Військовий також зауважив, що для збереження переваги над Чорноморським флотом Росії необхідна постійна присутність дронів Magura у регіоні.

"Десь на 90% ми досягнули своєї цілі, якщо ми кажемо про сковування Чорноморського флоту. Щодо авіації – ми робимо перші кроки, ми на цьому шляху. Дуже важливо не втратити ці переваги, які ми маємо. Сказати, що ми досягли своїх цілей і можемо відпочивати, – це неправильно, тому що наша робота, наша активність в акваторії Чорного моря має бути постійною", – підкреслив "Тринадцятий".

До слова, раніше в ГУР повідомили, що українські морські дрони Magura знищили 21 ворожу ціль. Це 16 кораблів, 3 гелікоптери та 2 винищувачі.