"СБУ принесе подарунок під ялинку": Світан пояснив, як можуть використовувати дрон "Мамай"
Служба безпеки Україна розповіла про найшвидший морський дрон "Мамай". Він може завдати значних клопотів окупантам.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу Збройних Сил України, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що такі надводні дрони можуть виконувати багато різних завдань. Вони є багатофункціональними.
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На що здатен надводний дрон "Мамай"
Як наголосив Світан, дрон є дійсно швидкісним – здатен розвивати швидкість на рівні 110 кілометрів за годину. Його можуть використовувати як ударний безпілотник, як це було під час атак по російських кораблях або Кримському мосту.
Окрім того, "Мамай" може бути використаний як ретранслятор або ж як розвідувальний дрон для підтвердження виконання бойових завдань. Ще один варіант – як платформа для запуску інших засобів ураження.
Цей дрон може виконувати серйозні завдання. Я так думаю, що найближчим часом цілком може бути виконана масштабна атака на один з військових об'єктів окупантів в Чорному морі. Думаю, що під Новий рік Служба безпеки України принесе "подарунок під ялинку" окупантам,
– сказав Світан.
Що відомо про надводний дрон "Мамай": коротко
- Служба безпеки України розповіла про морські дрони, які вже успішно завдали ураження військовій техніці окупантів. Раніше було відомо про Sea Baby.
- Цього разу там розповіли про надводний дрон "Мамай". Він може розвивати швидкість завбільшки в 110 кілометрів за годину, що допомагає маневрувати від вогню ворога.
- Відомо, що дрон "Мамай" вже використовували під час бойових завдань. Зокрема, вдалося зробити пробоїну в танкері "SIG", а також – вдалося уразити великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк".