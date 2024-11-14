Харків – під ударами російських "Молній": українські військові пробують збивати нові дрони

Росія продовжує масовані обстріли Харкова, використовуючи все наявне озброєння. Зокрема, зараз росіяни почали випробовувати на місті новий тип безпілотників, які Збройні Сили України вже намагаються збивати.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар харківського міського голови Ігоря Терехова в ефірі "Ми-Україна". За його словами, з першого дня повномасштабного вторгнення на Харків летять усі види російського озброєння: КАБи, ракети С-300 і С-400, "Іскандери", "Шахеди".

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Новий тип загрози — дрони "Молнія"

Тепер з'явився новий вид дронів, "Молнія", які випробовують на харківчанах.

Наші військові навчаються їх збивати, проте для цього потрібен час та досвід,

– зазначив Терехов.

Він підкреслив, що питання захисту від нових дронів обговорювалось під час його останньої зустрічі з військовими, і це завдання для них є надзвичайно важливим.

Ігор Терехов також повідомив, що в останні дні росіяни змінили тактику атак, почавши використовувати дрони для ударів по Харкову.

Деякі з них влучили в житлові будинки та офісні приміщення, завдавши значних руйнувань. Попри постійні обстріли, місцева влада продовжує відновлювати пошкоджені будівлі та посилює темпи ремонтних робіт з наближенням зимових холодів.