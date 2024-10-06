Генерал ЗСУ відповів, хто та як міг збити російський дрон "Охотник"

На Донецькому напрямку росіяни, найімовірніше, втратили новий ударний безпілотник "Охотник". Його ще навіть не пустили у серійне виробництво.

Спочатку ширилась версія, що збитий був літак Су-25 або ж Су-34, однак згодом інформація була уточнена. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, хто та як міг збити безпілотник "Охотник"

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Що відомо про збиття "Охотника" та характеристики БпЛА

Удень 5 жовтня в небі над Донеччиною з високою ймовірністю був збитий російський розвідувально-ударний безпілотник С-70 "Охотник", створений за технологією "Стелс". Згідно з відкритими даними, у Росії таких усього лиш три одиниці, ще три в процесі виготовлення.

Ми говоримо про великий літальний безпілотник. Він потрапив в зону дії наших РЕБів і деяких зенітно-ракетних систем. Він втратив керування, тому для того, аби не могли його посадити в себе й не отримали весь зразок, російські системи ППО намагалися його збити,

– розповів Микола Маломуж.

Важливо! Україна офіційно не коментування збиття безпілотника над Костянтинівкою. Зокрема, немає точних даних про те, чи справді його збили росіяни, чи все ж це була робота українських Сил оборони.

Наразі невідомо про точні характеристики цього безпілотника. Втім, є дані про розміри БпЛА, які насправді вражають. Його довжина – 14 метрів, розмах крила – 19 метрів, а злітна маса безпілотника становить понад 20 тонн. Він може завдавати ударів ракетами та авіабомбами й уражати великі цілі.

"Це багатоцільовий апарат, величезний безпілотник, але ми його виявили. Я прямо скажу, що система "Стелс" недостатньо захищена. Я глибоко знайомий з ситуацією та знаю, що ми володіємо такими системи, які виявляють зокрема моделі, що захищаються "Стелсом". Росіяни намагалися зробити кілька одиниць цих БпЛА і залучити їх. Але в них вийшов повний провал", – наголосив Маломужта

Довідка. Стелс – комплекс методів зниження помітності бойових машин у радіолокаційному, інфрачервоному та інших областях спектра спостереження шляхом спеціально розроблених геометричних форм і застосування радіопоглинальних матеріалів і покриттів, що призводять до різкого зменшення потужності сигналу, відбитого в напрямку приладів спостереження, і тим самим підвищують виживання бойової машини.

Росія могла виготовляти цей безпілотник разом з іншими країнами, наприклад, з Китаєм. Однак, як показала практика, випробування у бою "Охотник" не пройшов.

"Не спрацювала система "невидимки" Stealth, не спрацювала система маневрування та захисту, але спрацювали ми. Відбувся "дружній вогонь". Тепер будемо збирати секретну частину", – додав генерал армії.

На думку Маломужа, якщо й запуск інших "Охотники", які є в Росії, також закінчаться невдало, то їхнє серійне виробництво не розпочнеться.

Чому "Охотника" супроводжував винищувач

БпЛА "Охотник" не є надто ефективним в сенсі маневру й захисту. Схоже, росіяни це зрозуміли.

Його супроводжував винищувач для захисту від збиття, але й також для контролю моменту, коли БпЛА втратить керування або буде збитий, щоб самому завдати удару. Тож з одного боку працювали ми, а з іншого – були удари від Росії по своєму ж літальному апарату, щоб ми не змогли його дослідити,

– пояснив Маломуж.

Генерал армії додав, що українці все ж могли використати нові ракети, які могли досягти або ж не досягти "Охотника". Адже система "Стелс" не лише формує своєрідну невидимість об'єкта, але й може формувати фальш-цілі, відволікаючи увагу.