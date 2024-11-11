У російських дронах-приманках "Пародія" виявили компоненти з 4 країн – ГУР
Імітаційні дрони Росії, що впали у Молдові 10 листопада, містять деталі з Китаю, США, Швейцарії та Тайваню. Ці пристрої використовують для обману ППО України.
Про це розповів 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 10 листопада два таких дрони були виявлені після падіння на території Молдови.
Читайте також "Пародії" впали у Молдові: з чого складаються фальш-дрони, які масово застосовує Росія в атаках
Фанерні дрони як спосіб відволікання ППО
У жовтні 2024 Росія застосувала понад 2 тисячі безпілотників проти України, з яких половина – імітаційні дрони-приманки, що мають на меті відволікати українську протиповітряну оборону.
Одним із таких є дрон "Пародія" – дешевий та легкий апарат, що радіолокаційно імітує більш небезпечні дрони типу Shahed-13 та "Герань-2".
Іноземні компоненти у російських "пародіях"
Попри примітивну конструкцію, "Пародія" оснащена іноземними деталями, що свідчить про неспроможність Росії виготовляти навіть базові компоненти для подібних БпЛА.
Модуль польотного контролера містить компоненти виробництва компаній із Китаю, США, Швейцарії та Тайваню, серед яких – Texas Instruments, STMicroelectronics, InvenSense та інші.
До слова, на порталі War & Sanctions можна ознайомитися з детальнішою інформацією про іноземні складові у російських дронах та іншій військовій техніці.