Данці допоможуть: Україна розробить перехоплювач дронів зі ШІ

Розвиток безпілотних технологій – ключ до успіху у сучасній війні. Тому Україна готується створити власний перехоплювач дронів зі штучним інтелектом.

Нові БпЛА зі ШІ буде розроблено завдяки співпраці української компанії Odd Systems та найбільшим оборонним концерном Данії – Terma, передає 24 Канал.

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Що відомо про розробку дрона-перехоплювача зі ШІ?

Зауважимо, що українська Odd Systems відома розробкою та постачанням тепловізійних камер для безпілотників "Курбас-256" та "Курбас-640", FPV-дронів "Стус-7", "Лупиніс-10", "Горська-12". Тим часом данська Terma Group виготовляє контейнери-пілони PIDS+ та ECIPS+ для українських F-16.

Крім того, вона є одним із з провідних європейських комплектаторів винищувача 5 покоління F-35.

У Terma заявили, що постачатимуть "передові сенсорні технології та системи ситуаційної обізнаності для перевірених у бойових умовах безпілотних платформ Odd Systems". Датчани підкреслили, що хочуть поєднати "найкращі досягнення західної оборонної інженерії з українськими військовими інноваціями".

Метою співробітництва є створення недорого перехоплювача дронів на базі штучного інтелекту. Очікується, що майбутня розробка являтиме собою комплекс перехоплювачів дронів, здатний ідентифікувати, відстежувати та автономно нейтралізувати різні повітряні загрози – від FPV-дронів та квадрокоптерів типу Mavic до розвідувальних та далекобійних дронів.

До слова, Зеленський анонсував додаткові контракти щодо дронів-перехоплювачів.