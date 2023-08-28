"Великий Бандерик" вже працює на фронті: у чому особливості цього дрона

Україна після початку повномасштабної війни з Росією почала виготовляти різні види озброєнь. Зокрема, вже використовуються на фронті дрони вітчизняного виробництва.

Міноборони допустило до експлуатації дрон українського виробництва "Великий Бандерик". Його вже застосовують на полі бою.

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Цей дрон – втілення передових ідей

Допуск до експлуатації у військах зайняв один місяць завдяки пришвидшеній процедурі від Акселератора Міноборони.



"Великий Бандерик" вже працює на фронті / Фото Міноборони

Дрон укомплектований передовим обладнанням. Надійну роботу забезпечують 8 потужних моторів. Також "Великий Бандерик" може:

витримувати навантаження до 31,5 кг;

доставляти різні типи боєприпасів;

керуватись дистанційно наземною станцією.

Під час тестувальних випробувань дрон показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, яке було на полігоні.

Україна використовує вітчизняні дрони на фронті