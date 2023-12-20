82-річна пенсіонерка з Прикарпаття купила дрон для бійців на Авдіївському напрямку

Пенсіонерка Євдокія Бичук з Прикарпаття передала на дрон для українських військових майже 20 тисяч гривень. Гроші вона відкладала зі своєї пенсії.

82-річна пенсіонерка мешкає у селі Пасічна, що на Івано-Франківщині. Гроші вона передала на дрон на Авдіївському напрямку, пише 24 Канал.

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Як пенсіонерка зуміла купити дрон для ЗСУ

Наталія Букатюк розповіла, що 82-річна пенсіонерка Євдокія Іванівна Бичук пожертвувала на дрон 18 500 гривень. Адже каже, що "дуже прагне перемоги" і закликає допомагати українським воїнам, зокрема, й під час різдвяних свят.

І ця бабця сказала: "Дитинко, мені нелегко вдалося зібрати ці гроші, бо складала їх зі своєї пенсії. Але я собі подумала, що будемо святкувати після перемоги. Тож вирішила всі заощадження передати на українську армію",

– розповіла волонтерка Суспільному.

За гроші пенсіонерки волонтер Василь Павлюк придбав дрон для українських військових.

"Ми передамо його на Авдіївський напрямок, де їх дуже потребують. Там – зараз важка ситуація. Саме на цьому напрямку воює наш 29-річний захисник, який навіть додому не хоче йти, поки не здобуде перемогу. Ми йому купили два дрони: на гроші пані Євдокії й ще один", – розповіла волонтерка.



Пенсіонерка купила дрон військовим / Фото Наталії Букатюк

9-річна дівчинка купила дрон спецпризначенцям

9-річна Аня з Рівного понад місяць виготовляла прикраси з бісеру та продавала їх. Все для того, щоб придбати дрон для військових. Дівчинка з особистого досвіду знає, як важливо підтримувати захисників нашої держави. Адже її дідусь захищає Україну на фронті.

Мені дуже захотілося допомогти нашим захисникам, щоб швидше закінчилася війна і ми могли спати спокійно,

– розповіла Аня.

Дрон, на який назбирала Аня з подругами, передали рівненським спецпризначенцям. Детальніше про цю історію читайте тут.