Росіяни вдарили дроном по автомобілю головного рабина Херсонщини

Окупанти постійно атакують безпілотниками цивільних українців у прикордонних районах. Особливо від ударів дронами потерпає Правобережна Херсонщина.

Ворог атакував автомобіль головного рабина Херсона та області Йосефа-Іцхака Вольфа. Про це повідомили в Об'єднаній єврейській громаді України, передає 24 Канал.

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Чи постраждав рабин Херсона?

У громаді зауважили, що автомобіль зазнав прямого влучання дрона під час руху.

У салоні перебували сам рабин і члени його родини. На щастя, усі залишилися неушкодженими. Машина серйозно пошкоджена спереду.

Наскільки пошкоджений автомобіль рабина: дивіться відео

До слова, дронова атака 16 липня знищила театр-студію "Арабески" у Харкові. Там до своєї смерті працював львівський музикант та актор, що був фронтменом гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара.

У ніч проти 17 липня росіяни масовано атакували Дніпро дронами, внаслідок чого загинула одна людина, ще 5 постраждали.

Зросла кількість жертв внаслідок масованої атаки ворога на Чернівці 12 липня. У лікарні помер 74-річний Василь Клипич. За його життя лікарі боролись 5 днів, проте поранення були несумісні з життям.