У Збойних силах Литви зазначають, що можливо на територію країни зовсім не залітав російський дрон-камікадзе. Попри повідомлення в мережі, не вдалося знайти ні БпЛА, ні його уламки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача ЗС Литви Раймундаса Вайкшнораса в інтерв'ю LRT.

До теми Російський "Шахед" літав біля Вільнюса: у мережі показали відео

Чому "Гербера" могла насправді не залетіти на територію Литви?

У понеділок, 28 липня, в мережі з'явилися повідомлення, що російський дрон долетів до Вільнюса. На думку міністерки оборони країни Довіле Шакалієне, він міг опинитися там через дію української РЕБ. Правоохоронці прийняли повідомлення та не уточнювали тип БпЛА.

Дрон, акустично схожий на "Шахед" чи "Герберу", чули жителі прикордонних з Білоруссю міст Литви. Його шукають на найближчій території, але досі не знайшли.

Через те, що виявити місце падіння БпЛА не вдалося, очільник військ Литви підозрює, що дрон насправді не порушував їхній повітряний простір, а відео з ним зняли в Україні.

Однак правоохоронці продовжують пошуки та розглядають різні версії. Не виключається, що тривога була фейковою.

Проводиться опитування місцевих мешканців, які першими щось побачили чи почули й повідомили екстреним службам. Станом на зараз виглядає так, що переважна більшість людей нічого не бачили, а лише чули. Те, що було зняте й передане, також дуже неоднозначне – підозрюємо, що це було знято в Україні, – зазначив Вайкшнорас.

З'ясувалося, що люди бачили лише цятки в повітрі, які важко було розрізнити. Хоча в сусідній Білорусі могли літати російські дрони, але вони могли не залітати до Литви, а в небі жителі бачили, ймовірно, птахів.

Міністерка оборони Довіле Шакалієне підтримала позицію військових щодо того, що безпілотника могло насправді й не бути, ставлячи питання, куди він міг подітися. Якщо ж БпЛА дійсно перебуває в Литві, то його обов'язково знайдуть.

У зв'язку з можливою небезпекою порушення повітряного простору російськими дронами, Литва посилить ППО на кордонах.