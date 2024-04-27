Росіяни дуже незадоволені: який позитив для фронту може мати ураження аеродрому "Кущевська"

Українські дрони успішно атакували військовий аеродром "Кущевська" в Краснодарському краї. Зокрема, уразили склад модулів управління та корекції для авіабомб.

Поки невідомо, скільки одиниць вдалося знищити. Проте, як розповів в етері 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак, кількість ударів КАБами на певний період має зменшитися.

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Росіяни визнали атаку

На опублікованому росіянами відео видно, як у пожежників під час гасіння вогню валяються УМПК – універсальні модулі планерування та корекції. Їх "підвішують" на бомбу масою від 200 кілограмів до 3 тонн. Фрагменти дають змогу КАБам не просто падати під кутом 90°, а саме планерувати на відстань 40 та навіть 90 кілометрів.

Не знаємо, скільки було модулів. Але попередньо можна казати, що на декілька днів, тиждень, півтора, важко сказати, можна очікувати скорочення запусків КАБів. Менше летітиме на голову наших військових. Менше летітиме на голови цивільних, які знаходяться в прифронтовій смузі, проживають в прикордонних регіонах. Це дійсно великий-великий здобуток,

– наголосив Іван Ступак.

Росіяни надзвичайно незадоволені такою ситуацією. Вони кажуть, що завдана шкода більша, ніж вони очікували. Сума збитків, за їхніми словами, дала б можливість побудувати серйозні оборонні споруди для захисту російської авіаційної техніки. Окупанти визнають матеріальні втрати, проте інформацію про загиблих не підтверджують.

Що ще відомо про ураження аеродрому "Кущевська"

У ніч на суботу безпілотники СБУ атакували військовий аеродром "Кущевська", Слов'янський та Ільський НПЗ в Краснодарському краї Росії. Міноборони країни-агресорки відзвітувало про начебто знищення 66 дронів за ніч.

На аеродромі розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційні станції і засоби радіоелектронної боротьби. Після влучань на летовищі почалися пожежі й евакуація персоналу.

На оприлюднених відео видно літаки Су-34, що вказує про можливість їхнього ураження, однак перевіреної інформації про це немає. Супутникові знімки ESA підтверджують присутність суден на аеродромі до моменту атаки.

На військовому аеродромі "Кущевська" дислокується 195-та навчальна авіабаза. Там росіяни готують пілотів. Також на летовищі навчали іранських льотчиків на літаках Як-130.