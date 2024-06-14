Зникли літаки та згорів ангар: в мережі показали наслідки удару по аеродрому "Морозовськ"

Внаслідок удару безпілотників по військовому аеродрому Морозовськ був знищений ангар та "зникли" п'ять літаків Су-34.

Дрони атакували Ростовську область в ніч на 14 червня. Кадри наслідків удару опублікував OSINT-аналітик Бреді Афрік в соцмережі X.

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Атака на Морозовськ

Вночі вибухи лунали поблизу російського аеродрому "Морозовськ".

На аеродромі базується 559 гвардійський бомбардувальний авіаційний полк Росії разом з винищувачами Су-34, Су-24 й Су-24М. Ці літаки окупанти використовують завдавання авіаударів по позиціях ЗСУ і прифронтових та прикордонних українських населених пунктах.

Згодом губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що через атаку дронів зникло електропостачання в деяких населених пунктах Морозовського району. Тоді ж російський чиновник традиційно заявив, що сили ППО нібито успішно відбили масову атаку безпілотників на території області. Голубєв також додав, що ніхто не постраждав, а "наслідки на землі уточнюються".

Однак пізніше в мережі опублікували супутникові знімки аеродрому до та після атаки безпілотників. На знімку видно знищений ангар, сліди пожежі та зникнення п'яти Су-34.

Наслідки атаки дронів на аеродром у Ростовській області / Фото: @bradyafr

Росіяни регулярно скаржаться на вибухи в різних регіонах