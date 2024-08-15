Полковник ЗСУ в запасі сказав, як на війну вплине найбільша атака по аеродромах Росії

Вночі 14 серпня Україна атакувала одразу 4 військові аеродроми росіян. Усі вони мають стратегічне значення для противника.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що за операцією стоять багато структур, зокрема ГУР та СБУ. Завдяки цьому вдалося виконати масштабну одномоментну атаку.

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Яке завдання атаки по аеродромах

Для того, щоб провести удар потрібно було знешкодити систему ППО противника. Маршрути та кількість безпілотників були правильно обрані, тому змогли виконати бойове завдання.

БпЛА уразили 4 аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях. На деяких з них зберігали літаки Су-34, інші бомбардувальники й транспортні судна.

Є підтвердження влучань, але розшифрування супутникових знімків займе певний час. Попри це можна сподіватися, що на цих чотирьох аеродромах були уражені МіГ-31, Су-34, Су-25,

– зауважив Роман Світан.

Цілком ймовірно, що тепер росіяни відведуть свої літаки на дальшу відстань. Зараз вони розташовані на аеродромах за 200 – 300 кілометрів від території України. Якщо їх посунуть ще далі на схід, то час підльоту літаків до наших кордонів збільшиться.

"Це означає, що кількість польотів за день скоротиться, що призведе до зменшення кількості засобів ураження, які скидають ці літаки. Таким є головне завдання", – наголосив льотчик-інструктор.