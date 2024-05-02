Дрони, ймовірно, атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї
Ніч на 2 травня була для росіян вкрай неспокійною. У різних областях Росії повідомляли про дронову небезпеку, а у Краснодарському краї БпЛА, ймовірно, атакували НПЗ.
Росіяни ж традиційно заявляють, що всі дрони нібито було збито. Також є інформація, що Смоленській області БпЛА атакували енергооб'єкт на території Рославльського району, про це повідомляють російські телеграм-канали, передає 24 Канал.
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Атака дронів на Краснодарський край
Невідомі БпЛА атакували вночі селище Афіпське у Краснодарському краї. Місцеві жителі розповіли, що чули 3 вибухи. Перший вибух над населеним пунктом прогримів о 03:10. Повідомляється, що дрони буцімто були збиті на підльоті до НПЗ.
Місцеві розповіли, що чули звук моторів, а потім побачили яскраві спалахи. Також вони додали, що у населеному пункті виднівся стовп диму.
Ймовірно, БпЛА летіли в бік НПЗ, який знаходиться за 3 кілометри від селища Афіпське – селище Нефтекачка, де розташоване "Афіпське НПЗ".
Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування. Місцева влада атаку не коментувала.
Вибухи в Краснодарському краї: дивіться відео
Дрони атакували енергооб'єкт в Смоленській області
Також повідомляють, що БпЛА атакували енергетичну інфраструктуру у Смоленській області.
За інформацією від місцевого губернатора Васілія Анохіна, атака була на енергооб'єкт Рославського району. Наразі на місці працюють екстрені та правоохоронні служби.
Атаки на Російські НПЗ: останні новини
- У ніч на 1 травня дрони ГУР атакували Рязанський НПЗ. Також під атакою опинився НПЗ у Воронезькій області. Відомо, що в Рязанській області є ураження, зазначається, що там є значні пошкодження. Зазначимо, що Рязанський НПЗ входить до 5 найбільших заводів у Росії.
- Також відомо, що дрони СБУ ударили по ректифікаційних та атмосферних колонах Ільського та Слов'янського НПЗ на Кубані. За попередньою інформацією, одразу після ударів, на об'єктах спалахнули пожежі та евакуація персоналу.
- Трохи раніше надходила інформація, що дрони СБУ атакували дві нафтобази у Смоленській області Росії. За попередньою інформацією, на них зберігалося до 26 тисяч кубометрів палива. Внаслідок атаки на об'єктах пролунало декілька потужних вибухів, після чого там почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.