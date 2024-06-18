Дрони атакували окупований Крим і російський Азов: хронологія 846 дня війни
На фронті тривають запеклі бої між російськими загарбниками та українськими захисниками. ЗСУ знищують противника: його особовий склад і техніку.
У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про найголовніше на полі бою і в тилу. Станом на 16 червня триває 846 доба з початку повномасштабної війни.
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Дрони вдарили по нафтосховищу в Ростовській області Росії, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. За словами пабліків, йдеться саме про місто Азов. У південних областях України лунала тривога через запуск "Шахедів" з боку ворога. Зокрема, під прицілом були Дніпропетровська та Запорізька області. Повітряні сили закликали спускатися в укриття. В Україні ліквідували колишнього депутата Росії Владіміра Дмітрієва, який пішов добровольцем на війну. Громадянин держави-агресорки був членом партії "Єдина Росія". Російські пабліки пишуть про атаку безпілотників на Крим та перекриття Керченського мосту. На півострові лунала тривога, зокрема у військових частинах Севастополя та Сімферополя. Окупанти поспішили запевнити, що працює їхня так звана протиповітряна оборона. Вибухи чули в районі Стрілецької бухти, загалом – у Керчі, Севастополі та Євпаторії. Не виключено, що вкотре Крим атакували морські дрони.
Удар по російському Азову
Обстріл "Шахедами"
Атака дронів на Крим
Дрони вдарили по нафтосховищу в Ростовській області Росії, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. За словами пабліків, йдеться саме про місто Азов.
У південних областях України лунала тривога через запуск "Шахедів" з боку ворога. Зокрема, під прицілом були Дніпропетровська та Запорізька області. Повітряні сили закликали спускатися в укриття.
В Україні ліквідували колишнього депутата Росії Владіміра Дмітрієва, який пішов добровольцем на війну. Громадянин держави-агресорки був членом партії "Єдина Росія".
Російські пабліки пишуть про атаку безпілотників на Крим та перекриття Керченського мосту. На півострові лунала тривога, зокрема у військових частинах Севастополя та Сімферополя.
Окупанти поспішили запевнити, що працює їхня так звана протиповітряна оборона. Вибухи чули в районі Стрілецької бухти, загалом – у Керчі, Севастополі та Євпаторії. Не виключено, що вкотре Крим атакували морські дрони.