Дрони атакували окупований Крим і російський Азов: хронологія 846 дня війни

На фронті тривають запеклі бої між російськими загарбниками та українськими захисниками. ЗСУ знищують противника: його особовий склад і техніку.

У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про найголовніше на полі бою і в тилу. Станом на 16 червня триває 846 доба з початку повномасштабної війни.

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