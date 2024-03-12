Вночі на Хмельниччині чули вибухи: ППО збивала ударні дрони
Джерело:Хмельницька ОВА
Ворог щодня випускає безпілотники по нашій державі, наражаючи на небезпеку життя цивільних. Водночас, на щастя, українська ППО – не дрімає.
Вранці 12 березня у Хмельницькій ОВА розповіли, скільки російських дронів було збито вночі в регіоні. Власне, випускали загарбники безпілотні літальні апарати типу "Шахед".
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Хмельниччина під ударом
Отже, як зазначають в обласній військовій адміністрації Хмельниччини, українська ППО ліквідувала загалом чотири дрони над регіоном.
Сьогодні вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО збили 4 БпЛА типу Shahed. Місця падіння уламків встановлюються. Дякуємо нашим ЗСУ,
– йдеться у повідомленні.
Водночас важливо, що не надходила інформація про постраждалих, загиблих чи пошкодження майна внаслідок атаки російських дронів.
Більше про обстріл дронами
- У ніч на 12 березня російські окупанти здійснили чергову атаку на Україну, використовуючи безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Всього було запущено 22 дрони-камікадзе, які становили серйозну загрозу для мирних жителів.
- Українська протиповітряна оборона ефективно відповіла на атаку, знищивши 17 з 22 БпЛА. Це свідчить про високий рівень підготовки та готовності українських військових до відбиття подібних загроз, а також про наявність ефективних засобів ППО.
- Південь України зазнав особливої уваги з боку ворога, де протягом понад 2,5 години відбувалася активна оборона проти "Шахедів". Загалом на Півдні було знищено 6 дронів: 2 у Херсонській області та 4 над Миколаївщиною, що демонструє ефективність координації між підрозділами ППО.
- Окрім безпілотників, російські окупанти використали ракету Х-59 з тактичної авіації, спрямувавши її на Одесу. Атака була успішно відбита – ракету знищили над Чорним морем.
- Водночас у Тернопільській області внаслідок ворожого обстрілу "Шахедами" спалахнула пожежа на об'єкті інфраструктури. До її ліквідації залучили значні сили: 19 одиниць спецтехніки, 73 працівників, а також тактичного робота.
- Влада Кременецького району оперативно відреагувала на надзвичайну подію, створивши штаб для координації дій з ліквідації наслідків атаки. Електро- та газопостачання було тимчасово призупинено, але згодом відновлено, завдяки роботі комунальних служб.
- Адміністрація району закликає громадян утриматися від наближення до місця події до завершення робіт з ліквідації наслідків.