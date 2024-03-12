Вночі на Хмельниччині чули вибухи: ППО збивала ударні дрони

Ворог щодня випускає безпілотники по нашій державі, наражаючи на небезпеку життя цивільних. Водночас, на щастя, українська ППО – не дрімає.

Вранці 12 березня у Хмельницькій ОВА розповіли, скільки російських дронів було збито вночі в регіоні. Власне, випускали загарбники безпілотні літальні апарати типу "Шахед".

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Хмельниччина під ударом

Отже, як зазначають в обласній військовій адміністрації Хмельниччини, українська ППО ліквідувала загалом чотири дрони над регіоном.

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО збили 4 БпЛА типу Shahed. Місця падіння уламків встановлюються. Дякуємо нашим ЗСУ,

– йдеться у повідомленні.

Водночас важливо, що не надходила інформація про постраждалих, загиблих чи пошкодження майна внаслідок атаки російських дронів.

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