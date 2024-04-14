У Харкові лунали вибухи, російський Курськ атакували дрони: хронологія 781 дня війни
Українські захисники продовжують тримати лінію фронту, завдаючи втрат ворогу. Неділя, 14 квітня, – це уже сімсот вісімдесят перша доба від початку російського вторгнення.
У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про найголовніше з фронту, а також з дипломатичної сфери та тилу.
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Влада російського Курська заявляє про атаку двох безпілотників та успішну роботу так званої "російської ППО". Вибухи чули у Фатезькому районі. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. Заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив про перезапуск системи "Оберіг". За його словами, було зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. Зацифрувати дані щодо чоловіків призовного віку, які підлягають мобілізації. ЗМІ повідомили, що близько 00:26 у Харкові пролунав перший вибух, уже через хвилину було чути другий. Внаслідок цього у частині міста зникло світло. Мер Ігор Терехов перед тим попереджали про загрозу атаки "Шахедів".
Вибухи у Курську
Влада російського Курська заявляє про атаку двох безпілотників та успішну роботу так званої "російської ППО". Вибухи чули у Фатезькому районі. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.
Заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив про перезапуск системи "Оберіг". За його словами, було зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. Зацифрувати дані щодо чоловіків призовного віку, які підлягають мобілізації.
ЗМІ повідомили, що близько 00:26 у Харкові пролунав перший вибух, уже через хвилину було чути другий. Внаслідок цього у частині міста зникло світло. Мер Ігор Терехов перед тим попереджали про загрозу атаки "Шахедів".