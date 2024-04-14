У Харкові лунали вибухи, російський Курськ атакували дрони: хронологія 781 дня війни

Українські захисники продовжують тримати лінію фронту, завдаючи втрат ворогу. Неділя, 14 квітня, – це уже сімсот вісімдесят перша доба від початку російського вторгнення.

У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про найголовніше з фронту, а також з дипломатичної сфери та тилу.

Дивіться також ППО Patriot від Німеччини, прильоти по окупантах в Луганську: хронологія 780 дня війни