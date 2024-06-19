Все понищено, – Садовий назвав об’єкти, які постраждали у Львові через атаку росіян

Російська армія вночі проти 19 червня обстріляла Львівщину дронами-камікадзе типу "Шахед". Мер Львова розповів про об'єкти, які постраждали через нічну атаку.

Загалом російськими безпілотниками у Львові було пошкоджено 15 приватних будинків. Серед них, як житлові, так і адміністративні будівлі.

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Людей не було на робочих місцях

Унаслідок атаки повилітали усі вікна в одному із багатоквартирних житлових будинків та у двох офісних будівлях. Поруч також був знищений автомобіль.

Все повилітало, все понищено,

– прокоментував наслідки атаки Садовий.

Він розповів, що одна із пошкоджених будівель – це Науково-дослідний інститут. Друга – приватна компанія, яка займається світлом та звуком.

"Це слава Богу, що люди не були на робочих місцях, тому що вони люблять деколи працювати в третю зміну", – сказав мер Львова.

Він також додав, що після завершення всіх слідчих дій, комунальники розпочнуть наведення порядку та допоможуть мешканцям та бізнесу. "Це наш обов'язок", – підсумував Садовий.