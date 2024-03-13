Ще один нафтозавод: дрони атакували Новошахтинськ у Ростовській області

Російська влада повідомила 13 березня одразу про декілька атак безпілотників або спроб таких атак в різних регіонах Росії. Як з'ясувалося, дрони також атакували Новошахтинський нафтозавод у Ростовській області.

Російські системи радіоелектронної боротьби нібито знищили три безпілотники, які наближалися до Новошахтинська. Про це повідомили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Дрони атакували Новошахтинськ

У середу вранці, 13 березня, російські системи РЕБ буцімто знищили три невідомі БпЛА, які наближалися до Новошахтинська. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За його словами, збиті дрони впали на територію Новошахтинського нафтопереробного заводу, внаслідок чого технологічні об’єкти підприємства були зупинені.

Подробиці інциденту та його наслідки наразі уточнюються.

Безпілотники атакували Росію 13 березня: основне