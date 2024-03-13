Ще один нафтозавод: дрони атакували Новошахтинськ у Ростовській області
Російська влада повідомила 13 березня одразу про декілька атак безпілотників або спроб таких атак в різних регіонах Росії. Як з'ясувалося, дрони також атакували Новошахтинський нафтозавод у Ростовській області.
Російські системи радіоелектронної боротьби нібито знищили три безпілотники, які наближалися до Новошахтинська. Про це повідомили росЗМІ, інформує 24 Канал.
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Дрони атакували Новошахтинськ
У середу вранці, 13 березня, російські системи РЕБ буцімто знищили три невідомі БпЛА, які наближалися до Новошахтинська. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
За його словами, збиті дрони впали на територію Новошахтинського нафтопереробного заводу, внаслідок чого технологічні об’єкти підприємства були зупинені.
Подробиці інциденту та його наслідки наразі уточнюються.
Безпілотники атакували Росію 13 березня: основне
- Губернатор Воронезької області запевняє, що за ніч над містом буцімто знищили понад 30 безпілотників. Місцеві мешканці зауважили, що найбільше під атаку потрапило місто Бутурлинівка. Відомо, що за чотири кілометри від нього розташований військовий аеродром. Він додав, що у Бутурлинівському районі пошкоджень зазнав приватний будинок і трансформаторна підстанція.
- Зранку стало відомо, що дрони атакували Бєлгород. Пропагандисти стверджують, що під удар була будівля ФСБ в Бєлгородській області.
- Жителі одного з населених пунктів Бєлгородської області повідомили про пошкодження лінії електропередач. Внаслідок цього, декілька сіл опинилися без електрики.