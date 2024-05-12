Окупанти заявили про удар дронами по промисловій інфраструктурі Липецька

Російські окупанти заявили про дронову атаку на промислову інфраструктуру російського Липецька. Місцевий губернатор традиційно написав, що нібито жертв немає.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що нібито вранці 12 травня була "чергова" спроба удару по інфраструктурі в промисловій зоні Липецька.

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Що відомо про атаку на Липецьк

Загроза нейтралізована. Жертв немає. На місці падіння БпЛА працюють спецслужби,

– заявив російський губернатор.

Він пояснив, що буцімто системи виявлення та придушення перебувають у стані готовності та "забезпечують безпеку". Також він закликав росіян не публікувати про наслідки атаки, адже дрони надалі битимуть точніше.

Згодом російське міноборони опублікувало заяву, у якій пояснило, що нібито протягом ночі проти 12 травня було відбито низку атак дронів та оперативно-тактичних ракет "Точка-У" на об'єкти на території Росії. Вороже міністерство зазначило, що російське ППО знищило:

оперативно-тактичні ракети над територією Бєлгородської області;

три українські дрони над територією Брянської області;

два – над Липецькою;

один дрон – над Волгоградською областю.

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