Україна була під ударом "Шахедів": хронологія вечірньої атаки дронів

Росія щодня атакує нашу державу за допомогою повітряної зброї, наражаючи на небезпеку мирних українців. Зокрема, використовує ворог дрони-камікадзе.

21 лютого ввечері після повітряної тривоги стало відомо, що Росія запустила по наших містах безпілотники. Більше про це читайте в матеріалі, який підготував у форматі хронології 24 Канал.

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