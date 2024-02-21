Україна була під ударом "Шахедів": хронологія вечірньої атаки дронів
Росія щодня атакує нашу державу за допомогою повітряної зброї, наражаючи на небезпеку мирних українців. Зокрема, використовує ворог дрони-камікадзе.
21 лютого ввечері після повітряної тривоги стало відомо, що Росія запустила по наших містах безпілотники. Більше про це читайте в матеріалі, який підготував у форматі хронології 24 Канал.
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Дрони – у Полтавській області летять курсом на Миргород. Декілька груп ударних БпЛА помітили центральній частині Полтавської області. Курс – північно-західний. Водночас дрони в Харківській області фіксують в районі Чугуєва. Їхній курс – на Харків. Декілька груп ударних "Шахедів" – у південному, центральному та північному районах Полтавської області. Вони летять на Сумщину. Пару груп "Шахедів" – між Кіровоградською та Дніпропетровською областями. Вони прямують північним і північно-східним курсом. Водночас безпілотники фіксують у: Повітряні сили пишуть про ракету в Одеській області. Безпілотні літальні апарати зафіксували в напрямку Дніпра, а саме – у Синельниківському районі. У Повітряних силах повідомили о 19:56, що для Дніпропетровської та Запорізької областей існує загроза ударних БпЛА. Уже через 10 хвилин стало відомо, що дрони на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у Новомиколаївському районі. Їхній курс – північний.
Дрони – у Полтавській області летять курсом на Миргород.
Декілька груп ударних БпЛА помітили центральній частині Полтавської області. Курс – північно-західний.
Водночас дрони в Харківській області фіксують в районі Чугуєва. Їхній курс – на Харків.
Декілька груп ударних "Шахедів" – у південному, центральному та північному районах Полтавської області. Вони летять на Сумщину.
Пару груп "Шахедів" – між Кіровоградською та Дніпропетровською областями. Вони прямують північним і північно-східним курсом.
Водночас безпілотники фіксують у:
Повітряні сили пишуть про ракету в Одеській області.
Безпілотні літальні апарати зафіксували в напрямку Дніпра, а саме – у Синельниківському районі.
У Повітряних силах повідомили о 19:56, що для Дніпропетровської та Запорізької областей існує загроза ударних БпЛА.
Уже через 10 хвилин стало відомо, що дрони на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у Новомиколаївському районі. Їхній курс – північний.