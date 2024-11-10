У Молдові заявили, що російські дрони поставили під загрозу життя її громадян. Адже вони порушили повітряний простір їхньої країни.

24 Канал пише, що глава МЗС Молдови Міхай Попшой засудив порушення повітряного простору. Варто зауважити, що вночі проти 10 листопада Україну атакували рекордні 145 "Шахедів" і безпілотників невстановленого типу.

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Що кажуть в Молдові про російські дрони

Два російські безпілотники-приманки, які використовувалися для введення в оману української протиповітряної оборони, розбилися сьогодні (10 листопада – 24 Канал) в Молдові, поставивши під загрозу життя молдавських громадян і порушивши наш повітряний простір,

– заявив Міхай Попшой.

Він також додав, що рішуче засуджує агресивне вторгнення та знову засуджує жорстоку війну Росії проти України.

Варто зауважити, що зі 145 ворожих дронів, які окупанти запустили по Україні, наші військові збили 62 дрони.