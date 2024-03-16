Дрони атакували відразу два нафтопереробні заводи у Самарській області: там почались пожежі
В Росії нова надзвичайна пригода - Самарівську область атакували безпілотники. Атаки припали на нафтопереробні заводи. Пожежі зайнялись відразу на двох НПЗ.
Про це повідомляють російські телеграм-канали. У мережі уже опублікували і "яскраві" відео.
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"Безпілотники атакували одразу два підприємства у Самарській області", – ідеться у повідомленні.
Дрони атакували два НПЗ
Зазначають, що атака сталася о 6 ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу у Сизрані. Там почалася пожежа.
"Площа займання становить 500 квадратних метрів. На місці працюють оперативні служби", – додають росіяни.
При цьому інше підприємство, яке зазнало атаки дронів – це Новокуйбишівське НПЗ. Там тежпочалася пожежа, але її уже загасили.
Місцева адміністрація Сизрані підтвердила інформацію про пожежу, там традиційно кажуть, що потерпілих унаслідок "атаки" – немає.
"Сьогодні вранці на території Сизранського НПЗ сталося займання. Постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби. Персонал підприємства евакуйовано. Причини пожежі встановлюються", – повідомили в адміністрації.
У телеграм-каналах пишуть також, що НПЗ належить "Роснафті".
"У Сизрані горить місцевий НПЗ "Роснефти" після атаки безпілотника. Знову під атакою АВТ-6, як каже автор одного з відео. Це установка із двох ректифікаційних колон – серце заводу, де й переробляється нафта", – ідеться в повідомленні.
Атаки на НПЗ є частими
- Кілька днів тому безпілотники атакували нафтозавод у Рязані. Виникла пожежа.
- Днем раніше дрони також атакували російські міста. Під ударом опинилася нафтобаза та НПЗ.
- Це досить гарні новини для України, адже, як пояснили у ГУР, вибухи на нафтобазах Росії стримують постачання палива російським окупантам в Україні.