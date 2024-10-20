Дрони атакували завод в Росії, ворог вдарив десятками "Шахедів": хронологія 970 дня війни

Росія не припиняє спроб захопити Україну, проте ЗСУ потужно стримують та відбивають наступи ворога. Окупанти ж атакують цивільні об'єкти та ранять мирних українців.

Яка ситуація на фронті, що відбувається в тилу та дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Удар по Шостці та Запоріжжю, Україна повернула 95 бійців: хронологія 969 дня війни