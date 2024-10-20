Дрони атакували завод в Росії, ворог вдарив десятками "Шахедів": хронологія 970 дня війни
Росія не припиняє спроб захопити Україну, проте ЗСУ потужно стримують та відбивають наступи ворога. Окупанти ж атакують цивільні об'єкти та ранять мирних українців.
Яка ситуація на фронті, що відбувається в тилу та дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Удар по Шостці та Запоріжжю, Україна повернула 95 бійців: хронологія 969 дня війни
Головком Олександр Сирський заявив, що ситуація в Курській області залишається під контролем Сил оборони. Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети, Внаслідок двох ударів балістичними ракетами по Кривому Розі 17 поранених, в лікарні 8 осіб. Стан усіх – середньої тяжкості. Серед поранених – рятувальник. Окупанти пошкодили: Внаслідок удару по Шостці зросла кількість поранених. Зокрема, один чоловік загинув, 11 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Росія вночі проти 20 жовтня атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Вибухи лунали в Івано-Франківській, Львівській, Сумській, Вінницькій областях, а також в Києві. Окрім того, Росія вдарила керованими авіаційними авіабомбами по Харкову. Дрони атакували завод імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області Росії. Він офіційно виробляє "промислові" вибухові речовини. Офіційно окупанти не коментували інформацію. Росія заявила, що Москву атакували дрони. Нібито внаслідок роботи ППО впали уламки. За даними мера Москви, на місці їх падіння нібито руйнувань і постраждалих немає. Щоправда, фахівці екстрених служб усе ж працюють на місці.
Ситуація на Курщині залишається під контролем ЗСУ, попри спроби ворога перехопити ініціативу
– запевнив Сирський.
Унаслідок нічної атаки по Кривому Рогу постраждало 17 людей
Кількість постраждалих у Шостці зросла
Росія атакувала "Шахедами"
Дрони атакували завод імені Свердлова
Окупанти заявили про атаку дронів на Москву
Головком Олександр Сирський заявив, що ситуація в Курській області залишається під контролем Сил оборони.
Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети,
Внаслідок двох ударів балістичними ракетами по Кривому Розі 17 поранених, в лікарні 8 осіб. Стан усіх – середньої тяжкості. Серед поранених – рятувальник.
Окупанти пошкодили:
Внаслідок удару по Шостці зросла кількість поранених. Зокрема, один чоловік загинув, 11 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Росія вночі проти 20 жовтня атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Вибухи лунали в Івано-Франківській, Львівській, Сумській, Вінницькій областях, а також в Києві.
Окрім того, Росія вдарила керованими авіаційними авіабомбами по Харкову.
Дрони атакували завод імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області Росії. Він офіційно виробляє "промислові" вибухові речовини.
Офіційно окупанти не коментували інформацію.
Росія заявила, що Москву атакували дрони. Нібито внаслідок роботи ППО впали уламки.
За даними мера Москви, на місці їх падіння нібито руйнувань і постраждалих немає. Щоправда, фахівці екстрених служб усе ж працюють на місці.