У підмосковній Дубні скаржаться на атаку БпЛА по підприємству з розробки дронів

У підмосковній Дубні безпілотники, ймовірно, атакують підприємство "Кронштадт", що займається розробкою безпілотників. Місцеві жителі публікують відео, на яких видно удар дрона прямо по промисловій будівлі.

Також росіяни закрили для авіарейсів аеропорт Шереметьєво. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про атаку дронів по заводу "Кронштадт" під Москвою

Російські ЗМІ стверджують, що дрони атакували підприємство "Кронштадт" у підмосковній Дубні.

Понад 15 років розвиваємо власні інженерні й інформаційні технології в безпілотній індустрії, які користуються попитом на російському та світовому ринку,

– йдеться на сайті "Кронштадту".

На відео, що публікують росіяни видно пряме влучання дрона по промисловій будівлі, що, ймовірно, і є безпосередньо цим заводом. Над містом здійнявся високий стовп диму.

У аеропорту Шереметьєво у той час скасовуються або затримуються рейси "через масовану атаку БпЛА", про що заявили у компанії "Аерофлот".

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