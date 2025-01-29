Перші відволікають, решта вражають: як Україні вдається ефективно бити по російських об'єктах

Щодня українські дрони атакують військові об'єкти на території Росії. Удари системні, ефективні та структуровані. Ціллю стають як нафтопереробні заводи, так і підприємства з вироблення мікроелементів.

Зазвичай майже половина безпілотників не долітає до визначених об'єктів. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу розповів, що частина БпЛА відвертають увагу російської ППО, інші ж вражають ціль.

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Як українські дрони атакують ворожі об'єкти

Колишній співробітник СБУ підкреслив системність ударів України по російських об'єктах. Якщо раніше експерти лінійкою вимірювали, скільки безпілотників долетіло і куди, то тепер видна узгодженість та структурованість атак, немає хаотичності.

Моя оцінка, що орієнтовно десь 50 – 60% долітають, а всі інші збиваються,

– зазначив Ступак.

Частина дронів, набитих мотлохом, летить приблизно 30 – 40 кілометрів. Їхня головна мета – відвернути на себе увагу російської ППО, бути знищеними й дати дорогу справжнім, коштовним та завантаженим вибухівкою БпЛА.

Саме у такий спосіб вдається ефективно завдавати ударів по нафтових сховищах та заводах з переробки, хімічній і авіаційній галузі, та навіть підприємствах, які займаються виготовленням мікроелектроніки. Її ж використовують для оснащення "Іскандерів" та "Панцирів".

У ніч проти 29 січня дрони СБУ та ССО уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" та ракетний арсенал у Тверській області. Ще однією ціллю став 23-й ракетний арсенал міноборони Росії у Тверській області.