Головне завдання – не аеродроми: на що саме цілять дрони в Росії та які їхні можливості

Війна продовжує переходити на територію Росії, з тамтешніх аеродромів щодень надходять цікаві новини. Так окупанти жалілися, що минулої ночі невідомі дрони атакували аердром у Брянській області.

Однак ціллю там є зовсім не сама інфраструктура аеродрому, а дещо інше. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик інструктор Роман Світан.

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Серйозно пошкодити аеродром безпілотник, на жаль, не може, зауважив Світан. Для того, щоб завдати серйозних збитків одному аеродрому потрібно використати ледь не увесь запас рекет росіян.

Неможливо аеродром вивести з ладу, дуже швидко все відновлюється. Смугу зруйнувати практично неможливо, лише коли на неї заходить ескадрилья фронтових бомбардувальників, яка висипає бетонобійні бомби, які вже руйнують смугу, а все решта аеродром з ладу не виведе,

– додав льотчик-інструктор.

На що цілять дрони

Натомість дрони-камікадзе є дуже ефективною зброєю для ураження літальних об'єктів, які перебувають на аеродромах. Літак, аби бути легким та маневровими в повітрі робиться так, що його дуже легко вражати.

Оскільки літаки дуже технологічні, тому навіть найменше пошкодження і виведення з ладу деталі паралізує надовго літак і потребує тривалого відновлення.

Тому безпілотники використовується якраз для ураження літаків, навіть не знищення, вистачає лише ураження. Саме їх атакують на російських аеродромах.

Навіть 200 грамів вибухівки здатні пошкодити літак,

– додав військовий аналітик.

Потужні вибухи на аеродромах Росії: дивитися відео

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