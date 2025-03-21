У світі такого не робить ніхто: далекобійні дрони відкривають 2 важливі опції для України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські дрони з дальністю 3 тисячі кілометри пройшли випробування. Це важливе інженерне досягнення.

Україна масовано виготовляє далекобійні дрони, чого не робить ніхто у світі. Це 24 Каналу зауважив військовий аналітик Ян Матвєєв.

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Важливе досягнення

Ян Матвєєв зазначив, що відстань 3 тисячі кілометри охоплює дуже серйозну територію. Зокрема, дрони можуть діставати до Уралу, різних важливих стратегічних об'єктів, вузлів постачання, які не стосуються війни, промисловості, заводів.

Також такий дрон може долетіти до аеродрому "Оленья" – другої бази стратегічної авіації у Мурманській області. Можливо, їх будуть використовувати для таких цілей. Однак загалом усе важливе під'їжджає ближче до України, не розташовується дуже далеко, а дронами повністю зруйнувати завод неможливо.

Але це важливе інженерне досягнення, робота на майбутнє. Потрібно розуміти, що попри усі проблеми ми бачимо, що українська промисловість виготовляє ці дрони досить масовано. Ніхто у світі зараз таким не займається. Україна та Росія виготовляють свої далекобійні дрони,

– підкреслив військовий аналітик.

Росія застрягла у "Шахедах". Цей напрямок не дуже розвивається. Україна навпаки – розвиває ці технології, що бачить весь світ. Велика кількість країн захоче їх купити, якось співпрацювати з Україною. Наприклад, це може бути Індонезія, Канада, США, країни Латинської Америки. Навіть в умовах великої війни наша держава здатна виготовляти таке потужне озброєння.