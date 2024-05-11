Латвія буде передавати Україні дрони та РЛС власного виробництва

Латвія планує передавати Україні дрони та радіолокаційні системи захисту власного виробництва. Водночас країна продовжує підтримувати нашу державу й в інших аспектах.

Про це розповів посол України в Латвії Анатолій Куцевол. Також він згадав й про коаліцію артилерійських снарядів для нашої держави.

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Співпраця України та Латвії

Андрій Куцевол розповів, що Латвія хоче передавати Україні дрони та радіолокаційні системи захисту власного виробництва. Також посол нагадав, що країна взяла на себе координацію в межах коаліції дронів для України.

Тут йдеться і про військово-технічну співпрацю українських і латвійських бізнесів. Гадаю, з часом ми матимемо більше медійних повідомлень про передавання Україні вироблених у Латвії дронів і радіолокаційних систем захисту,

– вказав дипломат.

Також триває розвиток коаліції щодо 155-мм снарядів, а також й інша співпраця, про яку наразі не можна говорити з огляду на безпеку. Крім того, за словами посла, Україна вдячна Латвії за прийняття поранених військових. Водночас постійно тривають пошуки шляхів, як збільшити цю кількість і прийняти від 150 до 200 українських військових на рік. Окремою темою також є навчання лікарів.

Резюмуючи, Куцевол зазначив, що "Латвія на максимальний відсоток підтримує Україну у всіх її починаннях".

Українські дрони