Об этом рассказал посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол. Также он вспомнил и о коалиции артиллерийских снарядов для нашего государства.

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Сотрудничество Украины и Латвии

Андрей Куцевол рассказал, что Латвия хочет передавать Украине дроны и радиолокационные системы защиты собственного производства. Также посол напомнил, что страна взяла на себя координацию в рамках коалиции дронов для Украины.

Здесь речь идет и о военно-техническом сотрудничестве украинских и латвийских бизнесов. Думаю, со временем мы будем иметь больше медийных сообщений о передаче Украине произведенных в Латвии дронов и радиолокационных систем защиты,

– указал дипломат.

Также продолжается развитие коалиции по 155-мм снарядов, а также и другое сотрудничество, о котором пока нельзя говорить, учитывая безопасность. Кроме того, по словам посла, Украина благодарна Латвии за принятие раненых военных. В то же время постоянно продолжаются поиски путей, как увеличить это количество и принять от 150 до 200 украинских военных в год. Отдельной темой также является обучение врачей.

Резюмируя, Куцевол отметил, что "Латвия на максимальный процент поддерживает Украину во всех ее начинаниях".

Украинские дроны