Об этом рассказал посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол. Также он вспомнил и о коалиции артиллерийских снарядов для нашего государства.
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Сотрудничество Украины и Латвии
Андрей Куцевол рассказал, что Латвия хочет передавать Украине дроны и радиолокационные системы защиты собственного производства. Также посол напомнил, что страна взяла на себя координацию в рамках коалиции дронов для Украины.
Здесь речь идет и о военно-техническом сотрудничестве украинских и латвийских бизнесов. Думаю, со временем мы будем иметь больше медийных сообщений о передаче Украине произведенных в Латвии дронов и радиолокационных систем защиты,
– указал дипломат.
Также продолжается развитие коалиции по 155-мм снарядов, а также и другое сотрудничество, о котором пока нельзя говорить, учитывая безопасность. Кроме того, по словам посла, Украина благодарна Латвии за принятие раненых военных. В то же время постоянно продолжаются поиски путей, как увеличить это количество и принять от 150 до 200 украинских военных в год. Отдельной темой также является обучение врачей.
Резюмируя, Куцевол отметил, что "Латвия на максимальный процент поддерживает Украину во всех ее начинаниях".
Украинские дроны
- Украина активно развивает и собственное производство дронов. В частности, недавно украинский БпЛА установил рекорд и пролетел 1500 километров перед тем, как поразить НПЗ в Башкортостане. То есть российские заводы не могут чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу.
- В Укроборонпроме сообщили, что в этом году Украина догнала Россию в изготовлении дронов-камикадзе, аналогичных по характеристикам с российскими "Шахедами". К разработке новых видов вооружений привлекли очень большое количество частных предприятий-разработчиков и ученых.
- Впечатляющими являются также результаты украинского морского дрона Magura V5. Он эффективно поражает Черноморский флот России, уничтожая вражеские корабли. По предварительным оценкам, убытки для россиян из-за Magura составляют около 500 миллионов долларов.