Мільйон дронів чи боєприпасів: на що варто сподіватись Україні цьогоріч
Упродовж останнього часу з'явилося багато інформації про майбутні передачі дронів від міжнародних партнерів. Зараз низка держав активно долучилася у постачання безпілотників для Сил оборони України.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков, зауваживши, що тут потрібно розглядати конкретно кожен з випадків. Вже була інформація, що Велика Британія планує передати Україні дрони з елементами штучного інтелекту. Також ударні дрони збирається передати Франція. Хоча у цих випадках варто говорити, що це все ж баражуючі боєприпаси.
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Будуть потужні дрони від Канади
Як наголосив Катков, вже відомо, що Канада передасть Україні сучасні дрони SkyRanger. Це – квадрокоптери, вартість яких – понад 87 тисяч доларів США. У нього потужна "начинка": є якісна тепловізійна камера, а також – машинний зір, який може визначати координати тощо.
Зараз багато країн "впряглися" у постачання дронів для України. Тут можуть виникати аналогії з 1 мільйоном боєприпасів. Але зрештою 1 мільйон дронів все ж досяжніший, ніж передача 1 мільйона боєприпасів. Це цілком може статися, адже в ЄС є значні виробничі можливості електроніки, які дозволяють виробляти велику кількість дронів. Електронна промисловість в ЄС майже не скорочувалася, а лише розвивалася,
– зазначив Катков.
Щодо дронів з Великої Британії зараз мало конкретики. Поки невідомо, що саме означає "з елементами штучного інтелекту". Адже це може бути як "машинний зір", супроводження цілей, що є звичним елементом для баражуючих боєприпасів.
Однак, якщо йдеться про ройове використання дронів, то це вже цікавіше. Ця технологія є надзвичайно перспективною.
Ройове використання дронів – це елемент штучного інтелекту, який допомагає зробити систему з дронів. Вони автоматично в польоті дорозвідують цілі, визначають їх, обмінюються інформацією, визначають найкращі маршрути атаки і скоординовано атакують,
– пояснив Катков.
Дрони для України: коротко
- Франція передасть Україні новітні дрони-камікадзе, які перебувають в експериментальній фазі. Там планують надати ці безпілотники у найближчі тижні.
- Також Україна отримає 800 безпілотників SkyRanger R70 від Канади. Їх планують доставити до квітня 2024 року.
- Британія виділить 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво дронів. Їх вироблятимуть в Україні та Великій Британії.