Навіть дрон легко може пошкодити танк, – Жданов про шалені втрати Росії у важкій техніці

Щоденно Генштаб ЗСУ тішить новими втратами росіян. Зокрема, це стосується і техніки. У знищенні танків та БМП нашим військовим дуже допомагають дрони. Не дивлячись на малі розміри та заряд, вони можуть вивести техніку з ладу.

Про це на своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. За його словами, дрон може завдати таких же пошкоджень, як і граната. Пошкодження важливої частини танка може призвести до повної його несправності.

Читайте до теми Армія дронів за 2 дні знищила російської техніки на мільйони доларів

Головне завдання дрона – влучити у потрібне місце

Останнім часом у статистиці Генерального штабу ЗСУ можна спостерігати чималі втрати російських окупантів у техніці. Чималий вплив на знищення техніки ворога мають і дрони попри невеликий заряд.

Це нічого, що заряд малий. Якщо дрон потрапляє в моторний відсік чи паливні баки – танк виходить з ладу. Якщо при тому є попадання в люк – може здетонувати боєкомплект. Тому навіть маленький дрон може пошкодити танк,

– зазначив Олег Жданов.

Як правило, на відео з влучаннями дрона у танк, можна побачити пожежу. Вона призводить або до детонації, або до його повного згорання. В будь-якому випадку танк стає несправним.

"Навіть якщо звичайну гранату закинути в люк танка чи БМП, то після цього він може просто не завестись. Може бути пошкоджена бортова проводка, система подачі палива чи приціл", – зауважив військовий експерт.

Будь-яке з цих пошкоджень спричинить технічну несправність танку, що і є головним.

Однак не завжди з одного дрону можна знищити техніку. Деколи для цього потрібно два чи три запуски, щоб потрапити в "життєво важливий орган" танку чи БМП, щоб вивести їх з ладу.

Олег Жданов про знищення техніки за допомогою дронів: дивитись відео

Актуальні втрати ворога

Збройні Сили України невпинно знищують російських окупантів. Лише за 27 червня було ліквідовано близько 930 одиниць особового складу. А з початку повномасштабного вторгнення російська армія зменшилась на 227 100 осіб, що вже ніколи не посягнуть на нашу територію.

Величезних втрат росіяни зазнають і в техніці. Зокрема станом на 28 червня окупанти втратили: