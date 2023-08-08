Переймають від нас: чому росіяни почали активно використовувати дрони на фронті

Російські окупанти почали активніше використовувати дрони на фронті. Однак цьому можна протидіяти.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, підкресливши, що ситуація з дронами змінилася. Раніше окупанти значно менше використовували БпЛА під час бойових дій.

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Чому окупанти все частіше використовують дрони

Як наголосив Мусієнко, російські окупанти вже не мають можливості покладатися на постійні масовані обстріли з артилерії, як це було, до прикладу, рік тому. Деякі запаси у них вичерпуються. Звісно, вони все одно мають значну кількість артилерійських снарядів. Хоч і менше, ніж було.

Певні позиції у них виснажуються. Тому вони й почали активно використовувати дрони зі скидами, дрони-камікадзе, а також – дрони-розвідники. Останні допомагають підвищити ефективність та точність артилерії. Це пов'язане з тим, що їм теж доводиться на деяких напрямках берегти снаряди,

– зауважив Мусієнко.

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Окрім того, на цю ситуацію ще й впливає нестача в України систем РЕБ, які могли б глушити сигнал для ворожих дронів. У цьому напрямку вже триває робота, однак зрозуміло, що поки що немає можливості забезпечити такими комплексами увесь фронт.

Окупанти нарощують можливості застосування дронів. Ми теж їх маємо. Подекуди йде війна дронів в повітрі. Вже були відео, де дрони між собою в повітрі воюють. Також потрібно розвивати складову РЕБ, щоб можна було глушити сигнал і не давати працювати ворогу,

– розповів Мусієнко.

Дрони на війні: коротко