Дуже допомагають дрони: боєць ЗСУ пояснив, як удається нищити потужну російську техніку

Останнім часом українські захисники намагаються нищити потужну ворожу техніку саме за допомогою дронів. Армійці її шукають, визначають, як це можна зробити, та проводять міні-операцію.

Про це 24 Каналу розказав екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін, зауваживши, що дрон наздоганяє її та знищує своїм вибухом.

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"Проте останнім часом помічаються спроби контратакувати й біля Кліщіївки, й біля Андріївки, коли ворог застосовує танки. Разом з піхотою виходить і тоді з'являється можливість працювати по ньому з протитанкових ракет, які є у нас на озброєнні", – сказав Жорін.

Екскомандир полку "Азов" додав, що підбити, наприклад, російський танк Т-90 складно. Він розповів, що був випадок, що такий танк окупантів витримав кілька ударів і зміг від'їхати.

"Далі за допомогою дрону бачили, що екіпажу довелося залишити машину та втікати. Проте, це досить серйозна зброя у ворога, з якою все ще інколи складно боротися", – зауважив заступник командира 3-ї штурмової бригади.

Яка ситуація на фронті: дивіться відео

Щоби не зустрітися знову

Після перших прильотів артилерії, дронів чи протитанкових ракет екіпаж росіян намагається залишити техніку. Згодом окупанти намагаються її вивезти. Якщо підбитий російський танк зміг поїхати з поля бою, то українські армійці його наздоганяють.

Полюємо, поки повністю його не знищуємо. Розуміємо, що є шанс того, що його відремонтують і нам знову з ним доведеться зустрітися на полі бою,

– наголосив Максим Жорін.

Тому поки танк є уразливим, малорухомим та перебуває на відкритій місцевості, захисники концентруються над тим, аби довести справу до кінця та знищити цю машину.

Втрати ворога