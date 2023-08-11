Виконують дуже багато завдань: наскільки важливі безпілотники на фронті

В українській армії вже створено 17 рот ударних БпЛА. Проте в Мінцифрі вважають, що кількість дронів потрібно ще збільшувати.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що виробництво дронів дуже швидке і не є таким коштовним, як, приміром, ракет. Водночас ефективне влучання ракети спричиняє ураження як 20 – 30 дронів-камікадзе.

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Потрібно змінювати уявлення про дрони

Проте загалом дрони є важливим видом зброї. Вони виконують багато завдань – розвідку, ураження цілей.

Те, що Україна робить серйозні кроки зі збільшення кількості дронів, це правильний крок. Потрібно, щоб українські сили застосовували їх якомога більше,

– відзначив військовий експерт.

Водночас він зауважив, що не варто перебільшувати їх значущість з точки зору того, що це такий коштовний і потрібний вид зброї.

Військовий експерт пояснив важливість використання БпЛА: дивіться відео

До дронів потрібно ставитись як до використаних снарядів, щоб не створювати певний ажіотаж. Адже є такі ситуації, що за втрачений дрон необхідно відписуватися більше, ніж за витрачений артилерійський снаряд,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Потрібно також змінювати уявлення про дрони. Військовий експерт зауважив, що безпілотник є елементом ведення бойових дій, але він не більше, ніж патрон чи снаряд, який під час запуску може бути втрачений. А іноді він може пролетіти і повз цілі, тому що так буває на війні.

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Радник глави ОПУ Михайло Подоляк зауважив, що безпілотники є важливою складовою, яка зокрема допоможе українським силам в наступі. А тому українській армії необхідна величезна кількість БпЛА. Насамперед повітряні безпілотники. Адже щодо надводних дронів, то з ними у ЗСУ "ситуація абсолютно нормальна".

Екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін розповів про те, що останнім часом українські військові уражають ворожу важку техніку дронами. За його словами, БпЛА дозволяють вислідити, наздогнати та знищити вже підбиту важку техніку окупантів.

Водночас Україна не припиняє створювати безпілотники власного виробництва. Так, проходить тестування дрона SpyGun, який сконструювали українські інженери й проєктувальники, у зоні бойових дій. Цей БпЛА є розвідувальним. Проте його також можна використовувати для коригування вогню.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров наголосив, що дрони допомогли українським силам в деокупації України, і зараз вони на фронті стають ефективнішими за артилерію. В Україні ж вже діють в армії 17 рот ударних безпілотників. Федоров зазначив, що до кінця року виробництво БпЛА зросте у 100 – 110 разів. Проте й цієї кількості дронів буде недостатньо. А Україна має виробляти таку кількість безпілотників, щоб Росія більше ніколи не наважилась на агресію проти нас.