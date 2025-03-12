Дрони ГУР уразили замасковане виробництво БпЛА в Калузькій області, – джерела
- Дрони ГУР 12 березня завдали удару по місцю виробництва БпЛА в Калузькій області, розміщеному на заводі "Калузький газобетон".
- Внаслідок атаки виникла пожежа. Губернатор підтвердив влучання по промисловому підприємству та інфраструктурі.
- Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу на заводі, а також поширювали відео з місця події в соціальних мережах.
Дрони ГУР завдали успішного удару по місцю, де росіяни виробляли БпЛА. Виробництво дронів замаскували у цехах заводу "Калузький газобетон".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у ГУР.
Дивіться також У Росії заявили про збиття майже 80 безпілотників і пожежу на заводі в Калузькій області
Що відомо про атаку на завод з виробництва дронів
Далекобійні ударні дрони ГУР ввечері 12 березня завдали ударів по місцю виробництва БпЛА в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області. Виробничі лінії для збірки дронів були розміщені в цехах заводу "Калузький газобетон".
Пожежа у Росії після атаки дронів: дивіться відео
Першими про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах. Росіяни бідкалися, що "це якесь пекло", повідомляли про "два хлопка" та стверджували, що "бахнуло по заводу". Очевидці встигли навіть зафіксувати на відео та розмістити в пабліках відео влучання та сильної пожежі на території заводу.
Росіяни бідкалися на атаку дронів – більше у галереї
Калузькі телеграм-канали разом з поширенням відео з місця події повідомили про падіння уламків та пожежу в "будівлях промислового підприємства".
Калузька область після атаки дронів: дивіться відео
Через нічні вибухи в аеропорту Калуги також вводили план "ковьор". Через атаку скасовували усі рейси з 21:00 12 березня та аж до 06:00 13 березня.
У Калузі вводили план "ковьор" / Скриншот
Крім того, губернатор Калузької області вранці підтвердив нічну атаку безпілотників на регіон, влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики. Однак інших деталей не розкривав.
У Росії підтвердили атаку / Скриншот
До слова, у Саратовській області Росії БпЛА атакували управління магістральних газопроводів, що є частиною російської газотранспортної системи.