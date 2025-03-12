Дрони ГУР уразили замасковане виробництво БпЛА в Калузькій області, – джерела

Дрони ГУР завдали успішного удару по місцю, де росіяни виробляли БпЛА. Виробництво дронів замаскували у цехах заводу "Калузький газобетон".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у ГУР.

Дивіться також У Росії заявили про збиття майже 80 безпілотників і пожежу на заводі в Калузькій області

Що відомо про атаку на завод з виробництва дронів

Далекобійні ударні дрони ГУР ввечері 12 березня завдали ударів по місцю виробництва БпЛА в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області. Виробничі лінії для збірки дронів були розміщені в цехах заводу "Калузький газобетон".

Пожежа у Росії після атаки дронів: дивіться відео

Першими про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах. Росіяни бідкалися, що "це якесь пекло", повідомляли про "два хлопка" та стверджували, що "бахнуло по заводу". Очевидці встигли навіть зафіксувати на відео та розмістити в пабліках відео влучання та сильної пожежі на території заводу.

Росіяни бідкалися на атаку дронів – більше у галереї

Калузькі телеграм-канали разом з поширенням відео з місця події повідомили про падіння уламків та пожежу в "будівлях промислового підприємства".

Калузька область після атаки дронів: дивіться відео

Через нічні вибухи в аеропорту Калуги також вводили план "ковьор". Через атаку скасовували усі рейси з 21:00 12 березня та аж до 06:00 13 березня.



У Калузі вводили план "ковьор" / Скриншот

Крім того, губернатор Калузької області вранці підтвердив нічну атаку безпілотників на регіон, влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики. Однак інших деталей не розкривав.



У Росії підтвердили атаку / Скриншот

До слова, у Саратовській області Росії БпЛА атакували управління магістральних газопроводів, що є частиною російської газотранспортної системи.